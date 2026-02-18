قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
حكم صيام يوم الشك في شهر شعبان .. الأزهر للفتوى يجيب
الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
ريال مدريد يفوز على «بنفيكا» بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا
هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟
رياضة

أول تعليق من أميرة يوسف بعد قرار رحيلها عن منتخب الشابات لكرة القدم النسائية

أميرة يوسف
أميرة يوسف
حمزة شعيب

 

أصدرت أميرة يوسف، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشابات، بيانًا علّقت فيه على قرار إقالتها من منصبها، موجّهة رسالة شكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم عقب انتهاء فترة عملها مع المنتخبات الوطنية.

وأكدت المدربة في بيانها أن تجربتها داخل منظومة المنتخبات كانت مليئة بالتحديات والمسؤولية والعمل المتواصل، مشيرة إلى اعتزازها بكل فترة خدمت فيها قميص المنتخب.

ووجّهت الشكر إلى اللاعبات وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، تقديرًا لما قدموه من التزام وجهد طوال المرحلة الماضية.

كما أعربت عن تمنياتها بالتوفيق لمنتخبات مصر النسائية في المرحلة المقبلة، مؤكدة استمرار دعمها الكامل لكرة القدم النسائية خلال الفترة القادمة.

