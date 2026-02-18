أول تعليق من أميرة يوسف بعد قرار رحيلها عن منتخب الشابات لكرة القدم النسائية

أصدرت أميرة يوسف، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشابات، بيانًا علّقت فيه على قرار إقالتها من منصبها، موجّهة رسالة شكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم عقب انتهاء فترة عملها مع المنتخبات الوطنية.

وأكدت المدربة في بيانها أن تجربتها داخل منظومة المنتخبات كانت مليئة بالتحديات والمسؤولية والعمل المتواصل، مشيرة إلى اعتزازها بكل فترة خدمت فيها قميص المنتخب.

ووجّهت الشكر إلى اللاعبات وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، تقديرًا لما قدموه من التزام وجهد طوال المرحلة الماضية.

كما أعربت عن تمنياتها بالتوفيق لمنتخبات مصر النسائية في المرحلة المقبلة، مؤكدة استمرار دعمها الكامل لكرة القدم النسائية خلال الفترة القادمة.