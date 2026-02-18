نتائج مباريات الجولة الرابعة بنصف نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أُختتمت منذ قليل منافسات الجولة الرابعة والتي أُقيمت أمس الثلاثاء، بالدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة عن الموسم الرياضي 2025-2026.

ويشارك 16 فريقًا قسموا إلى مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى كل من فرق، الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة، بينما تضم المجموعة الثانية كل من، الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى

فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة أشواط 3-0.

فوز هليوليدو على الترسانة بنتيجة أشواط 3-0.

فوز الاتحاد على سموحة بنتيجة أشواط 3-2.

فوز القناة على هليوبوليس بنتيجة أشواط 3-1.

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية

فوز بتروجت على مصر للبترول بنتيجة أشواط 3-1.

فوز طلائع الجيش على وادي دجلة بنتيجة أشواط 3-1.

فوز الزمالك على الجزيرة بنتيجة أشواط 3-1.

فوز الطيران على الزهور بنتيجة أشواط 3-1.

يُذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في كل مجموعة، ستتأهل إلى نهائيات دوري السوبر، في إطار المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.