توروب يجتمع مع محمد شريف ويعده بفرصة جديدة

كشف الإعلامي جمال الغندور أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل دعمه.

وأكد خلال برنامج ستاد المحور أن المدير الفني وعد اللاعب بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إليه.

أضاف :"وطالب توروب مهاجم الأهلي بضرورة مضاعفة الجهد في التدريبات والتركيز الكامل، مشددًا على أن الفرص تُمنح للأكثر جاهزية والتزامًا داخل الملعب،ويأتي تحرك المدير الفني في إطار سعيه للحفاظ على حالة التنافس بين اللاعبين، وتجهيز كل العناصر للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة".