نادي الصيد يحقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة الدرع العام للجمباز الفني

اختتمت منافسات بطولة الدرع العام للجمباز الفني في نسختها الأولى بمجمع صالات استاد القاهرة، والتي شهدت تحقيق نادي الصيد إنجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بثلاثة دروع، مؤكّدًا تفوقه على جميع الأندية المشاركة.

نجح لاعبو ولاعبات النادي في حصد الدروع الثلاثة وهي درع الجمباز الفني رجال، درع الجمباز الفني آنسات، درع المجموع العام، حيث جاء هذا التفوق بعد أداء متميز، يعكس حجم التحضير والإعداد الذي قام به الجهاز الفني واللاعبون.

شهد مراسم التتويج دكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز ورئيس الاتحاد الافريقي ، والمهندس عبد الله غراب، رئيس نادي الصيد، الذي أشاد بالمستوى المتميز للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل ثمرة جهد طويل واستعداد متقن.

يضاف هذا الإنجاز إلى سجل نادي الصيد المصري الحافل بالبطولات، ليعزز مكانته وريادته في رياضة الجمباز على مستوى مصر.