مواجهات الأهلي خلال شهر رمضان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض سلسلة من المباريات المكثفة خلال شهر رمضان 2026، تجمع بين منافسات الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير.

انطلاق مباريات الأهلي في رمضان

يستهل الأهلي أولى مبارياته في الشهر الفضيل بمواجهة الجونة يوم الخميس 19 فبراير الساعة 9:30 مساءً ضمن منافسات الدوري المصري.

ويليها جدول مباريات مكثف على النحو التالي:

الأهلي × سموحة – الإثنين 23 فبراير، 9:30 مساءً

– الإثنين 23 فبراير، 9:30 مساءً الأهلي × زد – السبت 28 فبراير، 9:30 مساءً

– السبت 28 فبراير، 9:30 مساءً الأهلي × المقاولون العرب – الخميس 5 مارس، 9:30 مساءً

– الخميس 5 مارس، 9:30 مساءً الأهلي × طلائع الجيش – الإثنين 9 مارس، 9:30 مساءً

دوري أبطال أفريقيا

بالإضافة إلى مباريات الدوري، من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل، في خطوة مهمة ضمن طريق المنافسة القارية.

تأتي هذه الجولة من المباريات في وقت حاسم من الموسم، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على صدارة الدوري المحلي والمنافسة بقوة على لقب البطولة القارية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، خاصة بعد تألق بعض اللاعبين مثل «أبو علي» و«موديست»، واهتمام الجماهير بمستوى الفريق في هذه الفترة الحاسمة.