نجم الزمالك يكشف أسباب هزيمة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

علق أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق علي هزيمة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في إطار منافسات دور الـ ١٦ من كأس مصر.

وأكد عبد الحليم في تصريحات عبر قناة “الزمالك” أن هناك عدد من الأسباب لهزيمة الزمالك أولها خوض الفريق ٣ بطولات في نفس الاسبوع ومواجهة فرق صعبة وقوية.

وأضاف أن تشكيل الزمالك في الشوط الأول لم يكن مناسبا علي الإطلاق ولكن في الشوط الثاني بدأت الأمور تتحسن مشددا ان الأزمة كانت في عدم الضغط من اللاعبين.

وتابع أن أداء اللاعبين كان نتيجة الإرهاق ، قائلا “اللاعيبة دول بشر ومش معقول يلعبوا كل 72 ساعة”.