ريمونتادا مثيرة ... جالطة سراي يكتسح يوفينتوس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق جالطة سراي الفوز بخماسية مقابل هدفين امام يوفنتوس الإيطالي في مباراة الفريقين على ملعب رامس بارك، في ذهاب الملحق التأهيلي لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وأحرز جابرييل سارا الهدف الأول لـ جالطة سراي في الدقيقة 15 ثم احرز نوا لانج هدفين في الدقائق 49, 74

ثم أضاف دافينسون سانشيز الهدف الرابع في الدقيقة 60 ثم ساشا بوي في الدقيقة 86

بينما أحرز هدفين يوفينتوس اللاعب تيون كووبميينيرز في الدقائق 16، 32

كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء ل خوان كابال نجم يوفينتوس في الدقيقة 67 للمباراة بعد تدخل عنيف منه

تشكيل يوفنتوس لمواجهة جالطة سراي

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو

خط الوسط: تورام، لوكاتيلي، كوبمينيرز، ماكيني

الهجوم: يلدز