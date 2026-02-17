نادي الزهور يقدم أول جولف كار إسعاف مجهز

قدم نادي الزهور أول جولف كار إسعاف مجهز بأفضل التجهيزات الطبية بطاقم طبي مدرب على أعلى مستوى.

تأتي هذه الخطوة لضمان سلامة الرياضيين أثناء التدريبات والمباريات

مع استدعاء فوري لتغطية جميع الملاعب والمناطق الرياضية بالمقر الرئيسي بمدينة نصر وفرع النادي بالتجمع الخامس وذلك من أجل توفير بيئة رياضية آمنة داخل نادي الزهور، وتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائه.

وقام بتسلم الجولف كار وتجربتها الدكتور أشرف جوهر رئيس اللجنة الطبية بالنادي والدكتور أحمد الشافعي المدير التنفيذي للنادي.

وعن تجهيزات السيارة صرح الدكتور أشرف جوهر رئيس اللجنة الطبية بالنادي أن الجولف كار الاسعاف تعمل بالطاقه الكهربائية النظيفة صديقة للبيئة بدون انبعاثات، بها دائرتين كهربائيتين منفصلتين الاولى لتغذية حركة السيارة والثانية لتغذية الوسائل الطبية بالسيارة و التي تضم تجهيز اسعاف وطوارئ كامل و يعمل عليها طاقم طبي مدرب.

كما تشمل السيارة نقالة طبية مثبتة بأحكام و احزمة لتثبيت المصاب اثناء النقل الى وحدة الطوارئ الخاصة بالنادي.

و تضم السيارة ايضا أسطوانة اوكسجين وجهاز AED الإنعاش القلبي الرئوي ، وصندوق اسعاف متكامل يحتوي على ادوية الطوارئ ومثبتات الكسور والجبائر.

و تعد هذه السيارة حلقة جديدة في منظومة الدعم والسلامة الطبية بنادي الزهور الرائد اثناء التدريبات والمباريات كواحد من اوائل الاندية التي تستخدم وسيلة الجولف كار الاسعاف في ملاعبه من أجل " زهور أمن ".

الجدير بالذكر أن نادي الزهور يقوم بتوفير قوافل طبية بصورة دورية للاعبي النادي لاستخراج شهادات الليّاقة الطبية المعتمدة طبقاً للأسعار التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة.