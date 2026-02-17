قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
رياضة

نادي الزهور يقدم أول جولف كار إسعاف مجهز

ياسمين تيسير

  قدم نادي الزهور أول جولف كار إسعاف مجهز بأفضل التجهيزات الطبية بطاقم طبي مدرب على أعلى مستوى.

تأتي هذه الخطوة لضمان سلامة الرياضيين أثناء التدريبات والمباريات

مع استدعاء فوري لتغطية جميع الملاعب والمناطق الرياضية بالمقر الرئيسي بمدينة نصر وفرع النادي بالتجمع الخامس وذلك من أجل توفير بيئة رياضية آمنة داخل نادي الزهور، وتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائه.

وقام بتسلم الجولف كار وتجربتها الدكتور أشرف جوهر رئيس اللجنة الطبية بالنادي والدكتور أحمد الشافعي المدير التنفيذي للنادي.

وعن تجهيزات السيارة صرح الدكتور أشرف جوهر رئيس اللجنة الطبية بالنادي أن الجولف كار الاسعاف تعمل بالطاقه الكهربائية النظيفة صديقة للبيئة بدون انبعاثات، بها دائرتين كهربائيتين منفصلتين الاولى لتغذية حركة السيارة والثانية لتغذية الوسائل الطبية بالسيارة و التي تضم تجهيز اسعاف وطوارئ كامل و يعمل عليها طاقم  طبي مدرب.

كما تشمل السيارة نقالة طبية مثبتة بأحكام و احزمة لتثبيت المصاب اثناء النقل الى وحدة الطوارئ الخاصة بالنادي.

و تضم السيارة ايضا أسطوانة اوكسجين وجهاز AED الإنعاش القلبي الرئوي ،  وصندوق اسعاف متكامل يحتوي على ادوية الطوارئ ومثبتات الكسور والجبائر.

و تعد هذه السيارة حلقة جديدة في منظومة الدعم والسلامة الطبية بنادي الزهور الرائد اثناء التدريبات والمباريات كواحد من اوائل الاندية التي تستخدم وسيلة الجولف كار الاسعاف في ملاعبه من أجل " زهور أمن ".

الجدير بالذكر أن نادي الزهور يقوم بتوفير قوافل طبية بصورة دورية للاعبي النادي لاستخراج شهادات الليّاقة الطبية المعتمدة  طبقاً للأسعار التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة.

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

