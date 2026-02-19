قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

100 مليون يورو.. جوهرة باريس سان جيرمان على رأس أولويات ريال مدريد | إيه الحكاية؟

ديزيري دوي
ديزيري دوي
أمينة الدسوقي

كشفت تقارير إعلامية عن تحرّك جديد من جانب ريال مدريد لضم أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، واضعًا نصب عينيه النجم الفرنسي الشاب ديزيري دوي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وبحسب ما أوردته صحيفة ناسيونال، فإن إدارة النادي الملكي تدرس التقدم بعرض ضخم خلال صيف 2026، استمرارًا لسياساتها المعهودة في استقطاب أبرز المواهب الشابة وبنائها ضمن مشروع طويل الأمد.

صعود سريع في حديقة الأمراء

انتقل دوي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من رين مقابل 50 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، لكنه لم يحتج إلى وقت طويل لفرض نفسه نجمًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الباريسي.

وساهم اللاعب الشاب في موسم تاريخي تُوج فيه سان جيرمان بالثلاثية، قبل أن يحقق إنجازًا غير مسبوق بحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان لدوي بصمة حاسمة في النهائي أمام إنتر ميلان، حين سجل هدفين وصنع آخر في الفوز الكاسح (5-0)، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد.

أرقام تعكس نضجًا مبكرًا

منذ انضمامه إلى الفريق الباريسي، خاض دوي 84 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع 18، وتُوج بسبعة ألقاب، ليُنظر إليه بوصفه التعويض الأمثل لرحيل النجم كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

لكن مهمة استقطاب اللاعب لن تكون سهلة؛ إذ يمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2029، ما يمنح الإدارة الفرنسية موقفًا تفاوضيًا قويًا، وسط تقديرات تشير إلى أن أي عرض جاد قد يتجاوز حاجز 200 مليون يورو.

حضور دولي متدرج وطموح لا يتوقف

على الصعيد الدولي، مثل دوي منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة فقد توج مع منتخب تحت 17 عاما ببطولة أوروبا 2022، وشارك مع منتخب تحت 19 عامًا في التصفيات المؤهلة لبطولة 2024.

كما سجل ظهوره الأول مع منتخب تحت 21 عاما في أكتوبر 2023، قبل أن يخوض تجربته مع المنتخب الأولمبي ويسجل هدفين في مباراة ودية أمام كوت ديفوار، ويشارك لاحقًا في دورة الألعاب الأولمبية 2024، حيث بلغ المنتخب الفرنسي النهائي واكتفى بالمركز الثاني.

وفي مارس 2025، تلقى أول استدعاء للمنتخب الفرنسي الأول، وشارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، في خطوة تعكس تسارع مسيرته الدولية.

لاعب متعدد الأدوار وإشادات من الكبار

المركز الطبيعي لدوي هو لاعب خط وسط مهاجم، لكن مرونته التكتيكية تتيح له اللعب في عمق الوسط، وعلى الجناحين، وحتى كمهاجم صريح يتميز بقدرته على حمل الكرة لمسافات طويلة، ورشاقته العالية، وسرعته، إضافة إلى مهاراته في المراوغة والتسديد وصناعة اللعب.

تحليلات فنية عدة صنفته ضمن نخبة لاعبي الوسط في الدوريات الأوروبية الكبرى من حيث الحمل التدريجي والمراوغات الناجحة، بينما وصفته تقارير إعلامية بأنه «فنان ترفيهي» قادر على إرباك الخصوم بلمساته الفردية.

كما حظي بإشادة مدربين بارزين، من بينهم برونو جينيسيو الذي أثنى على نضجه الفني والبدني، إضافة إلى مدرب سان جيرمان لويس إنريكي، الذي أشاد بقدراته التقنية وشخصيته داخل الملعب.

ولم تخلو المقارنات من بعد رمزي، إذ وُضع اسمه إلى جانب النجم البرازيلي السابق نيمار، نظرًا لإبداعه ومهاراته الفردية ولمساته الحاسمة في الثلث الهجومي.

هل تنجح خطة مدريد؟

يبقى السؤال مفتوحا هل ينجح ريال مدريد في إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن أحد أعمدته المستقبلية؟

المؤكد أن الصراع بين العملاقين الأوروبيين مرشح لفصل جديد من المنافسة خارج المستطيل الأخضر، في صفقة قد تعيد رسم ملامح سوق الانتقالات خلال السنوات المقبلة.
 

ريال مدريد النجم الفرنسي الشاب ديزيري دوي ديزيري دوي إدارة النادي الملكي باريس سان جيرمان نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

اعتماد المستشفيات الجامعية

GAHAR تبحث مع التعليم العالي تسريع اعتماد المستشفيات الجامعية

لقاء اليوم

النقل: تعاون بين سوبر جيت وبوسطة لتوصيل شحنات المحافظات في نفس اليوم

وزير الزراعة

توجيهات عاجلة من وزير الزراعة: لا تهاون مع التعديات وزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد