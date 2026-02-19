بالصور.. تصادم سيارتين مصرية وليبية على طريق مطروح - السلوم

شهد طريق مطروح السلوم الدولي حادث تصادم بين سيارتين إحداهما مصرية والأخرى ليبية، على طريق مطروح السلوم أمام قرية المثانى.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي مطروح –السلوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص الأولي اصطدام سيارتين لسير إحداهما عكس الاتجاه، كما أسفر الحادث عن إصابة شخص بإصابات متنوعة.

فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات القادمة في الاتجاهين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.