رئيس اتحاد العمال: نعمل على خلق كوادر نقابية قادرة على تمثيل العاملين

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تثقيفية تحت عنوان “مهارات العمل النقابي”، وذلك على مدار يومين، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ومحسن عليوة، القيادي العمالي.

وتأتي الدورة التثقيفية ضمن سلسلة من اللقاءات، مع قرب نهاية الدورة النقابية الحالية، والاستعداد للانتخابات النقابية العام الجاري.

وخلال الدورة التدريبية، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية اكتساب ممثلي العمال في اللجان النقابية مهارات مختلفة في التفاوض والنقاش، بما يساهم في الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وبما يحفظ حسن سير منظومة العمل.

وأشار إلى استمرار الدورات التدريبية لأعضاء اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لخلق كوادر نقابية قادرة على القيام بدورها في تمثيل العاملين في المنظمات النقابية المختلفة.

من جانبه استعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، المهارات الواجبة في النقابي العمالي، مع أهمية الإلمام بالتشريعات ذات الصلة، وكذلك القرارات المختلفة التي تعزز دوره لتمثيل العمال.

كما تضمنت الدورة التدريبية، تناول ما تضمنه قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وشروط العضوية، وكذلك ضوابط الترشح والانتخاب.

فيما تناول القيادي العمالي، محسن عليوة، الشروط الواجب توافرها في ممثلي العمال داخل التنظيمات النقابية، بما يحقق تطلعات العاملين في كل مؤسسة، وفي نفس الوقت الحفاظ على سير العمل وزيادة الإنتاج.