قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تحول تاريخي.. كأس العالم للأندية على أعتاب التوسعة الكبرى
اكتشاف مبنى من الحجر الجيري يُرجح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بميت رهينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا ميخائيل ومجمع كهنة حلوان في ضيافة دير درنكة بأسيوط

مجمع كهنة
مجمع كهنة
ميرنا رزق

في لفتة محبة اختتم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، خلوة الكهنة الروحية بزيارة لدير العذراء مريم بجبل درنكة.

الزيارة شهدت تقديم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط، على ترقيته لرتبة المطرانية وتوليه سكرتارية المجمع المقدس.

تضمنت الجولة تفقد معالم الدير والاستماع لشرح مفصل عن تاريخه، كما حرص الوفد على نيل البركة من الأماكن المقدسة وزيارة مزار المتنيح الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير السابق، وسط أجواء من الفرح والتعزية الروحية.

وقد اتسمت الخلوة على مدار يوميها بأجواء مفعمة بالمحبة، حيث لمس الآباء المشاركون فيها روح الأبوة والاحتواء التي غمرهم بها نيافة الأنبا ميخائيل، راعي الإيبارشية.

الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان العذراء درنكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

أنغام

لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

عبلة كامل وياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على الظهور المفاجئ لعبلة كامل برمضان

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد