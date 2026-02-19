الأنبا ميخائيل ومجمع كهنة حلوان في ضيافة دير درنكة بأسيوط

في لفتة محبة اختتم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، خلوة الكهنة الروحية بزيارة لدير العذراء مريم بجبل درنكة.

الزيارة شهدت تقديم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط، على ترقيته لرتبة المطرانية وتوليه سكرتارية المجمع المقدس.

تضمنت الجولة تفقد معالم الدير والاستماع لشرح مفصل عن تاريخه، كما حرص الوفد على نيل البركة من الأماكن المقدسة وزيارة مزار المتنيح الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس الدير السابق، وسط أجواء من الفرح والتعزية الروحية.

وقد اتسمت الخلوة على مدار يوميها بأجواء مفعمة بالمحبة، حيث لمس الآباء المشاركون فيها روح الأبوة والاحتواء التي غمرهم بها نيافة الأنبا ميخائيل، راعي الإيبارشية.