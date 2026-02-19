قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيرة الذاتية الكاملة للواء مصطفى الببلاوى محافظ قنا الجديد

لواء دكتور مصطفى الببلاوي
لواء دكتور مصطفى الببلاوي
يوسف رجب


حصل "صدى البلد" على السيرة الذاتية للواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا الجديد، عقب وصوله إلى ديوان عام المحافظة، والذي برز اسمه كأحد القيادات والكفاءات التي تجمع بين الانضباط العسكري، والدقة الأكاديمية، والممارسة الميدانية فى كبرى المشروعات القومية.

وتضمنت السيرة الذاتية لمحافظ قنا الجديد، مسيرته الحافلة بالتفوق من الكلية الفنية العسكرية، حيث حصل على درجة بكالوريوس الهندسة المدنية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من الكلية الفنية العسكرية، فى يوليو 1990، وكان من أوائل دفعته، ولم يتوقف طموحه العلمى عند هذا الحد، بل حصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية، من الكلية الفنية العسكرية، فى نوفمبر سنة 1996، ثم توج مسيرته بالحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية، في تخصص ديناميكا المنشآت، من جامعة كارلتون بالتعاون مع وكالة الفضاء الكندية، أوتاوا، بكندا في مارس 2002.

وعلى مدار سنوات عمله، تدرج محافظ قنا الجديد، في المناصب الأكاديمية حتى نال لقب أستاذ مساعد، في تخصص تحليل الإنشاءات والتحليل الديناميكي للمنشئات، سبتمبر سنة 2014، ثم حصل على لقب أستاذ بتخصص تحليل الإنشاءات والتحليل الديناميكي للمنشآت، سبتمبر سنة 2021.

فيما تقلد محافظ قنا، العديد من الوظائف والمناصب القيادية، منها مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنصب مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات القومية، ومدير مشروعات الكباري بالقاهرة الكبرى، ومدير مشروع مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمشروعات التعليم العالي، بجانب عمله مساعد المدير لشئون التعليم، بالكلية الفنية العسكرية، كما عمل نائب رئيس المكتب الاستشاري، بالكلية الفنية العسكرية، وأيضًا عمل كرئيس فرع المتابعة التعليمية والتدريب التخصصي، بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس قسم الهندسة المدنية، بالكلية الفنية العسكرية.

ولم يكن اختيار الببلاوي محافظًا لقنا من قبيل الصدفة، بل جاء استنادًا إلى سجل حافل بالثقة من القيادة السياسية، حيث تولى رئاسة وعضوية لجان تخصصية عليا رسمت ملامح المشروعات الكبرى في الدولة، وكان بمثابة "العين الفنية" التي تراجع وتراقب الجودة قبل الافتتاحات الرسمية.

ولعب محافظ قنا، دورًا محوريًا كعضو في اللجنة الرئيسية العليا لمراجعة المشروعات المرشحة للافتتاحات الرئاسية، وهي اللجنة المشتركة بين الكلية الفنية العسكرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لضمان خروج المشروعات القومية بأعلى معايير الجودة العالمية، كما ترأس اللجنة المشكلة لمراجعة المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية العمرانية الحالية.

وترأس الببلاوي، اللجنة العليا لمتابعة سير أعمال رفع كفاءة وتبطين الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لضمان وصول المياه لنهايات الترع وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وفي ملف التعليم، ترأس لجنة مشتركة مع هيئة الأبنية التعليمية والرقابة الإدارية لفحص الحالة الإنشائية للمدارس "التي تجاوز عمرها 15 عامًا" على مستوى الجمهورية، تأمينًا لسلامة الطلاب.

وبشأن الملفات الشائكة والمشروعات المتعثرة، برز دوره من خلال رئاسته للجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لدراسة حالات تعثر قرارات الإزالة بمحافظة الإسكندرية، حيث وضع حلولًا هندسية وقانونية للأبنية الأشد خطورة، كما كان عضوًا فاعلًا في لجنة متابعة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لإعادة الحياة للمشروعات المتوقفة.

وعلى صعيد المشروعات الاستراتيجية الكبرى، شارك الببلاوي في مراجعة العرض الياباني لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ضمن لجنة رفيعة المستوى برئاسة وزير النقل، مما يعكس درايته الواسعة بالعقود والاتفاقيات والمنح الدولية.

