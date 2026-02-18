أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ قنا الجديد يبدأ مهام عمله

شهد ديوان عام محافظة قنا، مراسم تسليم وتسلم المهام بين اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا الجديد، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا السابق، في مشهد اتسم بالرقي والتقدير المتبادل بين القيادات، تعكس حرص القيادات الوطنية، على ترسيخ قيم الاستمرارية في العمل التنفيذي، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرض الطرفان، أبرز الملفات الخدمية والمشروعات التنموية، من أجل مواصلة الاستمرارية في العمل والإنجاز، بما تلبي تطلعات المجتمع القنائي، لاسيما مشروعات البنية التحتية وحياة كريمة، والتأكيد على الملفات التي تمس حياة المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا الجديد، عن خالص شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالحليم، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية، وما حققه من إنجازات في مختلف الملفات الحيوية بالمحافظة.

وأكد الببلاوي، بأنه سيعمل على استكمال المشروعات القومية والخدمية، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطن القنائي بشكل مباشر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

وشدد محافظ قنا الجديد، على أن مصلحة الوطن وخدمة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن فلسفة الإدارة الجديدة ستقوم على مبدأ "البناء على ما تحقق"، واستكمال مسارات التطوير التي بدأت بالفعل، لضمان استدامة التنمية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالحليم، التهنئة للمحافظ الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية لخدمة أبناء قنا، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات وكوادر تنفيذية متميزة، قادرة على تحقيق طموحات الأهالي، مع اعتزازه بالفترة التي قضاها بين أبناء المحافظة، وما لمسه منهم من حب وانتماء لهذا البلد.