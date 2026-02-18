قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ قنا الجديد يبدأ مهام عمله

محافظى قنا الحالى والسابق
يوسف رجب

شهد ديوان عام محافظة قنا، مراسم تسليم وتسلم المهام بين اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا الجديد، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا السابق، في مشهد اتسم بالرقي والتقدير المتبادل بين القيادات، تعكس حرص القيادات الوطنية، على ترسيخ قيم الاستمرارية في العمل التنفيذي، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرض الطرفان، أبرز الملفات الخدمية والمشروعات التنموية، من أجل مواصلة الاستمرارية في العمل والإنجاز، بما تلبي تطلعات المجتمع القنائي، لاسيما مشروعات البنية التحتية وحياة كريمة، والتأكيد على الملفات التي تمس حياة المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا الجديد، عن خالص شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالحليم، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية، وما حققه من إنجازات في مختلف الملفات الحيوية بالمحافظة.

وأكد الببلاوي، بأنه سيعمل على استكمال المشروعات القومية والخدمية، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطن القنائي بشكل مباشر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

وشدد محافظ قنا الجديد، على أن مصلحة الوطن وخدمة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن فلسفة الإدارة الجديدة ستقوم على مبدأ "البناء على ما تحقق"، واستكمال مسارات التطوير التي بدأت بالفعل، لضمان استدامة التنمية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالحليم، التهنئة للمحافظ الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية لخدمة أبناء قنا، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات وكوادر تنفيذية متميزة، قادرة على تحقيق طموحات الأهالي، مع اعتزازه بالفترة التي قضاها بين أبناء المحافظة، وما لمسه منهم من حب وانتماء لهذا البلد.

