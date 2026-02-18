محافظ قنا الجديد: مكتبي مفتوح للجميع وهدفي خدمة أبناء المحافظة

أكد اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا الجديد، فور وصوله ديوان عام محافظة قنا، أن مكتبه سوف يكون مفتوحًا أمام الجميع، وأنه يضع في مقدمة أولوياته التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، في إطار القانون.

وشدد محافظ قنا، على أن هدفه الأساسي هو خدمة محافظة قنا وأبنائها، والوصول للمواطنين في أماكنهم، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب الببلاوي، عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا اعتزازه بتولي مسؤولية العمل بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة جهود التنمية والبناء، والتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يحقق تطلعات أبناء قنا في مختلف القطاعات.

كان في استقبال المحافظ بمقر الديوان العام، كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، والعاملين بديوان عام المحافظة، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، وذلك عقب صدور قرار القيادة السياسية بتكليفه محافظًا لقنا، وأدائه اليمين الدستورية.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور مهندس مصطفي سليم امين عبد الظاهر الببلاوي، خريج الكلية الفنية العسكرية بأمتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على ماجستير في الهندسه المدنية من الكلية الفنية العسكرية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، والدكتوراه من جامعة كارلتون في اتاوا بكندا بدرجة امتياز ، وعمل رئيسا لقسم الهندسة المدنية بالكلية الفنيه العسكرية، ثم تولى منصب مساعد مدير الكلية الفنية العسكرية لشئون التعليم، ثم مساعداً لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية للمشروعات الكبرى.

