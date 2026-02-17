قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تخصيص شباك جديد لاستقبال طلبات التقنين وتسهيل الإجراءات بوحدة قنا

جولة السكرتير العام
يوسف رجب

قال اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، إنه تم تخصيص شباك جديد لاستقبال طلبات التقنين الخاصة بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك لضمان عدم التكدس وتسهيل الإجراءات، ويبدأ استقبال المواطنين يوميًا من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى نهاية يوم العمل.

جاء ذلك خلال تفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة، بجوار محكمة قنا، للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاكها وتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين.

​رافقه خلال جولته، كل من: حمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية، والمهندس محمد أحمد عبدالحميد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس مينا رزيقي، مسؤول التقنين بالمحافظة.

وشملت الجولة مراجعة معدلات الإنجاز في ملفات التقنين الجارية لضمان سرعة الانتهاء منها، ​وتسهيل الخدمات والتوجيه بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، وتذليل العقبات أمامهم لضمان تقديم خدمة تليق بهم، وتخصيص شباك للخدمة.

​وكشف السكرتير العام، عن طفرة في إقبال المواطنين على المنصة الوطنية للتقنين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة وفقًا للقانون الجديد 4350 طلبًا، حيث حصدت محافظة قنا المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في عدد الطلبات المقدمة، مما يعكس وعي المواطن القنائي وحرصه على تقنين وضعه القانوني.

​ووجه السكرتير العام لمحافظة قنا، دعوة عاجلة لأصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا، وأصحاب الطلبات "غير الجادة"، للتوجه إلى وحدة استرداد أملاك الدولة لاستكمال إجراءاتهم، بجانب الحالات التي تلت القانون رقم 144 لسنة 2017، وواضعو اليد قبل تاريخ 15/10/2023، الذين لم يتقدموا بعد من خلال المنصة الوطنية.
 

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

