تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
محافظات

محافظ قنا: اعتماد المخططات التفصيلية لقرية و38 تابعًا

يوسف رجب


أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من مراجعة وتوقيع لوحات الحيز العمراني لمجموعة من القرى والتوابع، في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية العمرانية والقضاء على العشوائيات. 

وأوضح محافظ قنا، أن المهندسة رضوى عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وممثل المحافظة، قامت بإنهاء إجراءات المراجعة والتوقيع على لوحة الحيز العمراني لإحدى قرى المحافظة و38 تابعًا.


 

وتابع محافظ قنا، ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني حاليًا باستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لصدور القرارات الوزارية الخاصة بها وبدء العمل بها رسميًا. 

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الخطوة تأتى في إطار توجيهات الدولة لسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وتحديد كردونات القرى والتوابع، بما يضمن وقف النزيف العمراني على الأراضي الزراعية.

وأضاف محافظ قنا، ويسمح باستخراج تراخيص البناء القانونية وتوصيل المرافق للمواطنين بشكل منظم، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق.
 

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

