محافظ قنا: اعتماد المخططات التفصيلية لقرية و38 تابعًا



أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من مراجعة وتوقيع لوحات الحيز العمراني لمجموعة من القرى والتوابع، في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية العمرانية والقضاء على العشوائيات.



وأوضح محافظ قنا، أن المهندسة رضوى عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وممثل المحافظة، قامت بإنهاء إجراءات المراجعة والتوقيع على لوحة الحيز العمراني لإحدى قرى المحافظة و38 تابعًا.





وتابع محافظ قنا، ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني حاليًا باستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لصدور القرارات الوزارية الخاصة بها وبدء العمل بها رسميًا.



وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الخطوة تأتى في إطار توجيهات الدولة لسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وتحديد كردونات القرى والتوابع، بما يضمن وقف النزيف العمراني على الأراضي الزراعية.

وأضاف محافظ قنا، ويسمح باستخراج تراخيص البناء القانونية وتوصيل المرافق للمواطنين بشكل منظم، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق.

