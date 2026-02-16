أحمد شوبير: ميزة اللعب على أرضك في الإياب سلاح المتصدرين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة On Sport FM، عن السيناريوهات المحتملة أمام الأندية المصرية قبل مراسم قرعة الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن صدارة المجموعات تمنح أفضلية مهمة في مشوار البطولة.

وأوضح أن الأهلي بعد تصدره مجموعته سيتجنب مواجهة الجيش الملكي، ليصبح أمامه أحد أصحاب المركز الثاني، وهم: نهضة بركان، ماميلودي صن داونز أو الترجي الرياضي التونسي.

أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل شوبير ينتقد الشحات: كل مباراة لازم خناقة شوبير يهاجم إلقاء زجاجات المياه: تصرفات تضر الأهلي قبل المراحل الأصعب

وأضاف أن بيراميدز قد يواجه أحد الثلاثي: صن داونز أو الترجي أو الجيش الملكي، في ظل اختلاف مراكز الفرق داخل المجموعات.

وأشار شوبير إلى أن الفرق المتصدرة تمتلك ميزة خوض مباراة الإياب على أرضها، بعدما تلعب لقاء الذهاب خارج الديار، وهو ما يمنحها أفضلية نسبية. وحدد مواعيد مباريات الذهاب يومي 13 و14 مارس، على أن تُقام مواجهات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

وأكد أن هذه المواعيد قد تكون مناسبة أكثر للأهلي، في ظل سعيه لاستعادة لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، متمنيًا عودتهما سريعًا، بينما يعاني بيراميدز من ضغط مباريات متواصل قد يؤثر على جاهزية الفريق.