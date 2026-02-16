ريهام عبد الغفور: عرض حكاية نرجس في النصف الثاني من شهر رمضان l خاص

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن موعد عرض مسلسلها حكاية نرجس، والذي تقوم يتصويره حاليًا.

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة: مسلسل حكاية نرجس، من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

