مؤلف وننسى اللي كان: المسلسل يعكس تنوع الطبقات النفسية والاجتماعية

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين أن كتابة مسلسل "وننسى اللي كان"، جاءت محمّلة بإحساس مضاعف بالمسؤولية فالمؤلف حين يضع النص بين يدي فريق العمل، يكون كمن يطلق شرارة يمكن أن تقود إمّا إلى نجاح جماعي أو إلى تعثر شامل، وأوضح ياسين أن صعوبة هذه المسؤولية تضاعفت بسبب التحولات الكبيرة في عادات المشاهدة، لافتاً إلى أن الأعمال الدرامية في الماضي كانت تحظى بتركيز جماهيري شبه كامل، بلا بدائل كثيرة ولا منصات رقمية تسمح بالمشاهدة المؤجلة أو المقارنة السريعة، أما اليوم، فالمشاهد يمتلك جهاز تحكم ينتقل به بين القنوات والمنصات، ما جعل المنافسة أكثر شراسة وحدة.



وأشار في تصريحات خاصة إلى أن ذائقة الجمهور نفسها تغيرت، إذ لم يعد كثيرون يملكون الصبر لمتابعة بناء بطيء للشخصيات أو تمهيد طويل للأحداث، بل يطالبون بالدخول المباشر إلى قلب القصة، غير أن هذه الرغبة السريعة قد تنقلب أحياناً إلى انتقاد للعمل إذا بدا متعجلاً أو فاقداً للمنطق الدرامي، ما يضع المؤلف أمام معادلة شديدة الحساسية، كيف يرضي إيقاع المشاهد السريع، وفي الوقت ذاته يحافظ على بناء منطقي مقنع للشخصيات والأحداث.



وأكد عمرو محمود ياسين، أنه يسعى دائماً إلى تحقيق هذا التوازن، عبر ضبط الإيقاع دون الإخلال بصدق الشخصيات أو تطورها، لأن النجاح الحقيقي يبدأ عندما يصدق الجمهور اللحظة الدرامية.



وتطرق إلى الجدل الذي قد يثيره الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالمقارنة بين الممثل وشخصيته في العمل، موضحاً أن شخصية "جليلة رسلان" التي تقدمها ياسمين عبدالعزيز قد يلاحظ البعض وجود تشابهات بينها وبين نجومية ياسمين في الواقع، باعتبار أن كلتيهما تنتميان إلى نموذج "النجمة الكبيرة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المسلسل لا يقدّم حكاية مستوحاة من السيرة الحقيقية لياسمين عبدالعزيز، وإنما قد تحدث تقاطعات طبيعية بحكم تشابه تجارب أبناء المهنة الواحدة.



وأوضح عمرو محمود ياسين أن مسارات النجوم غالباً ما تمر بمحطات متشابهة من نجاحات وصعود، ثم فترات تراجع أو أزمات شخصية أو صحية، فضلاً عن المنافسة الدائمة داخل الوسط الفني، وتأثير السوشيال ميديا على الفنان كإنسان قبل أن يكون نجماً، حيث يتعرض أحياناً للتنمر أو القسوة اللفظية دون مراعاة لأثر ذلك النفسي.

وعن مصادر إلهامه لكتابة العمل، قال إن المؤلف بطبيعته أشبه بكاميرا ترصد التفاصيل الصغيرة واللحظات الإنسانية التي قد تمر على الآخرين مروراً عابراً، لكنها تترسخ في وعيه وتتحول لاحقاً إلى مادة درامية.



وأكد أنه حرص داخل العالم الشعبي على تقديم أنماط إنسانية متعددة، من الطيب إلى المستغل، ومن الضعيف إلى المتمرد، بما يعكس تنوع الطبقات النفسية والاجتماعية، في مقابل أنماط أخرى داخل عالم الثراء تختلف في السياق الاجتماعي والاقتصادي لكنها تتقاطع إنسانياً في الصراعات والدوافع.مُسلسل "وننسى اللي كان" من تأليف عمرو محمود ياسين بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان، شيرين رضا، محمد لطفي، محمود ياسين جونيور، لينا صوفيا، منه فضالي ومن إخراج محمد الخبيري.

