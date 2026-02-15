قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ قنا: ضبط 12 مقطورة مخالفة خلال حملة ليلية بقوص

جرارات القصب
جرارات القصب
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حملة ليلة مكثفة، برئاسة الدكتور علاء شاكر رئيس المركز، لضبط ومراقبة حركة سير جرارات القصب أثناء ذهابها وإيابها من وإلى مصنع السكر.

وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن الحملة استهدفت بالتنسيق بين رئيس المركز ورؤساء القرى التابعة للوحدة المحلية، مراقبة حركة الجرارات على الطرق الرئيسية والسريعة، خاصة طريق مصر/ أسوان الزراعي، وطريق قوص / الحراجية، حيث كان هناك تواجد وانتشار ميداني واسع مكثف لكافة القيادات التنفيذية بالوحدة لمراقبة الحركة بالشارع، كرسالة قوية ودالة بأنه سيتم التصدي بكل حسم لأي مخالفات ترتكب من قبل قائدي الجرارات.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملة أسفرت نتائجها عن ضبط 12 مقطورة مخالفة للتعليمات السلامة المنصوصة عليها طبقًا للكتاب الدوري، والتي تم إبلاغ المزارعين وسائقي الجرارات بها قبل بدء توريد محصول القصب في موسم العصير الجديد، لافتًا إلى أنه تم ضبط 3 جرارات يسحب كل واحد منهم 3 مقطورات، الأمر الذي يزيد من ضعف السيطرة على الجرار أثناء القيادة، خاصة عند الملفات، مما يزيد من احتمالية انقلاب المقطورات، وتعطيل حركة المرور.

وأضاف الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أنه تم ضبط 3 مقطورات أخرى لم يلتزم قائديها بوضع عواكس وعلامات فسفورية، والتي تعزز الرؤية الليلية، وتقلل بشكل كبير من حوادث الاصطدام الخلفي والجانبي، خاصة في الطرق المظلمة وغير المضاءة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، على مواصلة الحملات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط الحركة المرورية بنطاق دائرة المدينة، وضبط أي مخالفات قد ترتكب من قبل سائقي الجرارات وذلك من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
 

قنا حملة ليلية بقوص جرارات القصب مصنع السكر محصول القصب أخبار قنا

