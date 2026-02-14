إنشاء شلتر وحملات للتحصين.. قنا تضع خطة للتعامل مع ملف"الكلاب الضالة"

ناقش اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، ملف الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ووضع خطة تنفيذية للتعامل معه بشكل مستدام وإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا، بحضور الدكتور ماهر علي سباق، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور وائل طلعت، نقيب الأطباء البيطريين، ومحمد جابر عثمان، مدير إدارة الوبائيات والترصد، وسميحة سعد، مدير حماية الطفل، والدكتورة نجلاء محمود، مدير إدارة الأمراض المشتركة، والدكتورة سلمى القاضي، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا.

وتناول الاجتماع، تفاصيل عمل الحملات المستمرة لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار، واستهداف المناطق التي بها أعلى تواجد للكلاب، والمتابعة المستمرة أسبوعياً على نسبة التطعيمات.

كما ناقش السكرتير العام، أعمال تجهيز الشلتر، وأن نقابة الطب البيطري، ستتولى عملية البناء بدعم مادي بالتعاون من وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة قنا.

وأثناء الاجتماع، تواصل السكرتير العام للمحافظة، مع الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن لمحافظة قنا الأولوية ضمن 12 محافظة مدرجة لتلقى الدعم المالي من الوزارة لإنشاء الشلتر، وتم التنسيق مع الدكتور أيمن محروس، من قبل مديرية الطب البيطري لإرسال قرار التخصيص، والكروكي لقطعة الأرض ومناقشة التفاصيل.

وأفاد الدكتور ماهر علي سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأنه تم عمل ندوات من قبل مديرية الطب البيطري، في أماكن تمركز الأهالي مثل الأسواق، دواوين العمد والمشايخ، والمدارس.

كما قامت الدكتورة نجلاء محمود، من مديرية الطب البيطري، بعمل مذكرة وعرضها لتوفير عمالة مكونة من 5 إلى 6 أفراد، سوف يتم تدريبهم وتواجدهم يوميًا، لحين الانتهاء من برنامج العمل.



