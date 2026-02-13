قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قنا.. ضبط جرار مخالف يسحب 4 مقطورات قصب

ضبط جرار قصب بقنا
ضبط جرار قصب بقنا
يوسف رجب

ضبط الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أثناء جولته الميدانية على الطريق الزراعي "مصر – أسوان"، جرارًا زراعيًا يسحب خلفه 4 مقطورات من قصب السكر، وذلك في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة لقواعد السلامة المرورية على الطرق السريعة. 

ورصد محافظ قنا، قائد الجرار أثناء سيره على الطريق الرئيسي، يجر خلفه 4 مقطورات قصب السكر، وهو ما يعد مخالفة للكتاب الدوري، والقرار الصادر عن المحافظة.
 

و ينص القرار، على عدم السماح للجرار الزراعي بحمل أكثر من مقطورتين فقط، مع ضرورة تركيب عواكس ضوئية خلفية وجانبية لمنع وقوع الحوادث، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر. 

وعلى الفور، وجه محافظ قنا، تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة حركة جرارات القصب على الطرق الرئيسية والفرعية بانتظام، وتفعيل الرقابة حتى خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لضمان عدم استغلالها من قبل المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على شبكة الطرق. 

وأكد عبدالحليم، أن أمن المواطن وسلامته على الطريق أولوية قصوى، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات تهدد الأرواح أو تعيق حركة المرور تحت أي مبرر.


قنا مقطورات قصب السكر جرار قصب أخبار قنا قوص

