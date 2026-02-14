قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دورتموند يكتسح ماينز برباعية ويواصل مطاردة بايرن ميونخ في الدوري الألماني
غزة..اشتباكات عنيفة بين ميليشيات عميلة وحماس وجيش الاحتلال يتدخل
تصدر التريند بحفل موسم الرياض.. رسائل مؤثرة من محمد حماقي للجمهور | شاهد
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 18اليوم السبت 14-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 14-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

أوسط عيار ذهب

وبلغ متوسط سعر أعيرة الذهب وهو من عيار 18 الوسطي بين المشغولات الذهبية .

سعر الذهب

آخر تحديث لأوسط سعر عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث لأوسط عيار ذهب وهو من بلغ سعر عيار 18 مسجلًا نحو 5640 جنيه للبيع و 5683 جنيه للشراء.

المعدن الأصفر مستقر 

وشهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارا مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 13-2-2026، داخل محلات الصاغة. 

الذهب ثابت

سجل سعر جرام الذهب استقرارًا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل السوق المصرية.

الذهب ينخفض

وفقد سعر الذهب مقدار 90 جنيه في المتوسط من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

أسعار الذهب الآن

تراجع مستمر

ويشهد سعر جرام الذهب تراجعًا مستمرا بمعدلات غير مسبوقة منذ الأسبوع الماضي ليصل معدل تراجعه نحو 210 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط الذهب في آخر تحديث له نحو 6580 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7520 جنيه للبيع و 7577 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6580 جنيه للبيع و 6630 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5640 جنيه للبيع و 5683 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52.64 ألف جنيه للبيع و 53.04 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4967 دولار للبيع و 4978 دولار للشراء.

انخفاض سعر الذهب

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم ، بالتوازي مع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية، متأثرة بصعود الدولار عقب صدور بيانات وظائف أمريكية قوية عززت التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

تأثير الفائدة والسيولة

 خفض أسعار الفائدة في السوق المحلية من شأنه إعادة توجيه السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى الأصول التي تحافظ على القيمة، وفي مقدمتها الذهب.

كما أن العلاقة التاريخية تؤكد أنه كلما تراجعت العوائد الحقيقية ارتفعت جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، لا سيما في ظل بيئة نقدية تميل إلى التيسير.

ويعد فهم دورة أسعار الفائدة يمثل مفتاحًا رئيسيًا لقراءة اتجاهات الذهب، فالتطورات الحالية تدعم هذا التوجه.

سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: متابعة انتظام العمل بوحدتي الشوبك وذكي بـ إهناسيا

صيانة كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بنجع حمادى .. غدا

وادى الطليحات

تحويل وادى الطليحات إلى مقصد للسياحة الريفية في قنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد