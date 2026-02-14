تصدر التريند بحفل موسم الرياض.. رسائل مؤثرة من محمد حماقي للجمهور | شاهد

خطف الميجا ستار محمد حماقي قلوب الملايين من محبيه حول العالم عقب تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي بحفله الذي حقق أكبر حضور جماهيري فى موسم الرياض.



وشهد حفل محمد حماقي رسائل حب مؤثرة خص بها جمهوره المتشوق لـ ألبومه القادم ، تخللت اندماجهم معه فى وصلته الغنائية على خشبة مسرح ابو بكر سالم .

ووصف حماقي النهج الذي يسير عليه طوال مشواره الفني قائلا: "

خلال 23 سنة اللي فاتوا من بداية البوم "بتضحك وحتى الآن وانا كل يوم .. وانا بافكر ازاي اعمل مزيكا وأغاني كويسه .. وكل همي وكل هدفي ارضيكم .. وحقيقي المحرك اللي بيحركني هو حبي لكم .. قبل حبكم لي" .

وأضاف حماقي : "اتمني الألبوم القادم يعجبكم ان شاء الله .. هو البوم انا عملت فيه مجهود كبير .. وهينزل بعد رمضان ان شاء الله".

وعلى مدى قرابة الساعتين اشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا مالامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" التي تخطت 20 عاما من النجاح منذ إطلاقها وحتي الآن.

واستكمل حماقي وصلته ب "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" ،"أدرنالين " و "قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، "مابلاش" مرتين تلبية لرغبات الجمهور بالاضافة الى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".



على جانب حقق حماقي مؤخرا نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية .. بالإضافة الى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام "