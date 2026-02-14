ديمبيلي يوجه رسالة قوية بعد سقوط باريس سان جيرمان أمام رين

أطلق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تصريحات قوية عقب هزيمة باريس سان جيرمان أمام رين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وانتهى بخسارة باريس بنتيجة 3-1 في واحدة من أكثر مباريات الفريق إحباطًا خلال الفترة الأخيرة.



خسارة صادمة تضع باريس تحت الضغط

وتعرض باريس سان جيرمان لهزيمة مفاجئة أمام رين، بعدما فشل في فرض سيطرته المعتادة على مجريات اللعب، وظهر الفريق بصورة باهتة دفاعيًا وهجوميًا، ما منح رين الفرصة لاستغلال الأخطاء والخروج بفوز مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ديمبيلي: نحتاج إلى رغبة أكبر داخل الملعب

وفي أول تعليق له بعد المباراة، شدد ديمبيلي على ضرورة أن يظهر لاعبو باريس سان جيرمان روحًا أكبر ورغبة أقوى، مؤكدًا أن الفريق لا يمكنه تحقيق الانتصارات إذا لم يلعب الجميع من أجل الشعار.

وقال ديمبيلي:

“يجب أن نظهر المزيد من الرغبة، وقبل كل شيء نحتاج إلى اللعب من أجل باريس سان جيرمان حتى نكون قادرين على الفوز في جميع المباريات”.



تحذير واضح: اللعب للذات لن يصنع الألقاب

وأضاف اللاعب الفرنسي أن المشكلة ليست فقط في النتيجة، بل في طريقة التفكير داخل الملعب، موضحًا أن أي لاعب يركز على نفسه فقط سيؤثر سلبًا على الفريق ككل.

وأكد:

“إذا لعب الجميع لأنفسهم في الملعب، فلن ينجح الأمر، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها”.

استدعاء روح الموسم الماضي

واختتم ديمبيلي حديثه بالتذكير بما كان عليه الفريق في الموسم الماضي، حين كان التركيز الأساسي على النادي أولًا قبل أي اعتبارات فردية، مشيرًا إلى أن العودة لهذه العقلية هي الطريق الصحيح.

وقال:

“في الموسم الماضي، وضعنا شارة النادي وباريس سان جيرمان دائمًا في البداية قبل التفكير في أنفسنا”



