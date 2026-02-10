قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأولمبياد الخاص المصري يجري اختبارات استعدادا لكأس العالم لكرة القدم الموحدة – باريس 2026

الأولمبياد
الأولمبياد
منار نور

أجرى الأولمبياد الخاص المصري اختبارات فنية وبدنية مكثفة للاعبات الاولمبياد الخاص في كرة القدم الموحدة، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص، والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من  5 إلى 11 يوليو من العام الجاري 2026، ضمن خطة الإعداد الشاملة لاختيار العناصر الأفضل فنيا وبدنيا، وتمثيل مصر بالشكل المشرف.

وحرص اللواء السيد شفيق، الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، على حضور الاختبارات ومتابعة جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، والاطمئنان على جاهزية اللاعبات وكفاءة منظومة العمل، في تأكيد واضح على الدعم المؤسسي الكامل للمنتخب قبل الاستحقاق العالمي.

وشهدت الاختبارات لجنة عليا ضمت كلا من الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وعمرو محي الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني، بما يعكس أهمية المرحلة الحالية من الإعداد ودقة معايير الاختيار.

وفي تصريح له، أكد اللواء السيد شفيق، الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، أن اختبارات لاعبات كرة القدم الموحدة تأتي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف بناء منتخبات قوية متجانسة قادرة على المنافسة العالمية، مشددا على أن الأولمبياد الخاص المصري يولي اهتماماً بالغا بالإعداد العلمي والمهني للاعبات، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تضمن أفضل مستوى فني، وبيئة دامجة وتعكس الصورة المشرفة لمصر في المحافل الدولية.

كما تشكلت لجنة فنية متخصصة للإشراف على الاختبارات ضمت الدكتور إكرامي الجمال، مدير الرياضة والتدريب والمدير الفني لكرة القدم بالأولمبياد الخاص المصري، ومحمد سرور، مدير مبادرة المدارس والشباب الموحدة، والدكتور مصطفى شوقي، مدير تكنولوجيا الرياضة، إلى جانب الكابتن عفاف عزت مدربة كرة القدم النسائية، حيث ركزت اللجنة على تقييم الجوانب الفنية والبدنية والنفسية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وشهدت الاختبارات كذلك تواجد لجنة طبية متخصصة، برئاسة الدكتور أحمد سرحان، مدير البرنامج الصحي للاعبين بالأولمبياد الخاص المصري، والدكتورة إسراء فتحي، الطبيب المعتمد لدى الأولمبياد الخاص، حيث تولت اللجنة إجراء المتابعات الطبية الأولية، والتأكد من الجاهزية الصحية للاعبين، ومطابقة حالتهم الصحية لمتطلبات المشاركة الآمنة في الاختبارات الفنية.

كما تواجدت جمعية الهلال الأحمر المصري لتأمين الفعاليات طبياً، من خلال توفير فرق إسعاف وتجهيزات طبية متكاملة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن أعلى معايير السلامة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خلال فترة الاختبارات.

ويعكس هذا التكامل بين الجانبين الفني والطبي حرص الأولمبياد الخاص المصري على تطبيق منظومة إعداد شاملة، لا تقتصر فقط على التقييم الفني، بل تمتد لتشمل الرعاية الصحية الوقائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للأولمبياد الخاص، ويضمن إعداد منتخب قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة في كأس العالم لكرة القدم الموحدة – باريس 2026.

ويعد كأس العالم من ضمن الأحداث الرياضية العالمية للأولمبياد الخاص، حيث تجمع منتخبات من مختلف مناطق العالم في مباريات تعكس قيم الدمج والمساواة والعمل الجماعي بين اللاعبات من ذوي الإعاقات الفكرية وشركائهن من غير ذوي الإعاقة.

ومن أبرز إنجازات المنتخب المصري لكرة القدم الموحدة في النسختين السابقتين، حيث توج بالميدالية البرونزية بأداء مشرف في نسخة عام 2018، والتي أقيمت بمدينة شيكاغو الأمريكية، وحظيت بطلات المنتخب المصري بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحهن وسام الرياضة من الطبقة الثالثة. 

وواصل المنتخب تألقه في نسخة  2022، والتي أقيمت بمدينة ديترويت الأمريكية، وحققن الميدالية البرونزية، مؤكدا مكانة مصر كإحدى القوى البارزة في رياضة كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والدولي.

