مارسيليا يعلن إقالة روبيرتو دي زيريي بعد خماسية باريس سان جيرمان

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم الأربعاء، فسخ عقد مدربه روبيرتو دي زيريى، بالتراضي بين الطرفين بعد الخسارة الكارثية أمام فريق باريس سان جيرمان.

وتعرض نادي مارسيليا لخسارة قياسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5 أهداف دون رد.

وحسب بيان مارسيليا فإن العلاقة أنتهت بالتراضي مع دي زيربي بعد الاتفاق مع كافة أطراف إدارة النادي وبعد دراسة متأنية بهدف مصلحة النادي.

اكتسح فريق باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، نظيره أولمبيك مارسيليا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الواحدة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت خماسية باريس عن طريق عثمان ديمبيلي (هدفين) وفاكوندو ميدينا (بالخطأ في مرماه) وخفيتشا كفاراتسخيليا ولي كانج إن في الدقائق 12، 37، 64، 66، 74.

وشهدت المباراة، إنقاذ القائم في 4 مناسبات لشباك فريق أولمبيك مارسيليا في الدقائق 50، 57، 89، 90.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.