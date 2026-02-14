قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
سعر أقل دولار اليوم السبت 14-2-2026
الإفتاء توضح المسافة التي تُبيح الإفطار في السفر خلال شهر رمضان
اقتصاد

سعر أقل دولار اليوم السبت 14-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر أقل دولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 14-2-2026؛ داخل السوق الرسمية.

آخر سعر دولار

وفقًا لآخر تداولات مسجلة داخل البنك المركزي المصري والتي أظهرت استقرار سعر الدولار منذ إغلاق العمل في البنوك يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع .

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

بحسب تداولات الدولار في البنوك فإن أقل سعر تم التعامل عليه في أحد البنوك الخاصة وهو بنك الإسكندرية.

استقرار الدولار

أظهر سعر الدولار استقرارًا مع بدء تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 14-2-2026 داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار مقابل الجنيه

لماذا استقر الدولار

مع ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه، معززًا بتعطل العمل في البنوك المصرية لمدة يومين اثنين بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك بقرار من البنك المركزي؛ مما يعني وقف التداول داخل السوق الرسمية على العملة الأجنبية.

الدولار

الدولار ثابت

مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي، يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه من دون تغيير لحين عودة العمل في البنوك.

هبوط الدولار

فقد سعر الدولار نحو 13 قرشا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي ليستكمل بذلك انخفاضه علي مدار أسبوعين متتالين بقيمة تبلغ 31 قرشاً علي الأقل.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

سجل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، HSBC،المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،البركة"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.76 جنيه للشراء و 46.86 جنيه للبيع في بنكي " التنمية الصناعية و القاهرة الحكومي، العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك حوالي 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، نكست، المصرف العربي الدولي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46,9 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والاسكان، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، العربي الافريقي الدولي،مصرف أبوظبي الاسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي".

سعر الدولار سعر الدولار في البنوك أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار اليوم

