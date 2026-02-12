سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ بنهاية تعاملات الخميس 12 فبراير 2026، وذلك عقب قرار خفض سعر الفائدة رسميا، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها في البنوك الحكومية والخاصة دون تغيرات كبيرة مقارنة ببداية التعاملات.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.89 جنيه للبيع و46.75 جنيه للشراء، وهو السعر الذي عكس استقرارا نسبيا في سوق الصرف مع نهاية جلسات اليوم، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري تسجيل 46.89 جنيه للبيع و46.75 جنيه للشراء، ليظل السعر مستقرا مع ختام تعاملات الخميس 12 فبراير 2026، في ظل ترقب الأسواق لتداعيات قرار خفض سعر الفائدة على حركة السيولة والاستثمار.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحركة التداول في باقي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، حيث تعتمد عليه المؤسسات المالية في تحديد أسعار البيع والشراء داخل فروعها المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 46.90 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء، وهي نفس المستويات التي سجلها في بنك مصر، حيث وصل سعر البيع إلى 46.90 جنيه وسعر الشراء إلى 46.80 جنيه بنهاية التعاملات.

ويعكس هذا التقارب في الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين في مصر حالة من التوازن في سوق الصرف، مع استمرار الاستقرار في التعاملات اليومية دون قفزات مفاجئة.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.85 جنيه للبيع و46.75 جنيه للشراء، فيما بلغ السعر ذاته في بنك قناة السويس عند 46.85 جنيه للبيع و46.75 جنيه للشراء، ما يشير إلى استقرار نسبي في البنوك الخاصة مع ختام جلسة الخميس.

وتأتي هذه الأسعار ضمن نطاق ضيق من التحركات، الأمر الذي يعكس هدوءا في الطلب والعرض داخل القطاع المصرفي خلال الساعات الآتية من التعاملات.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم 46.80 جنيه للبيع و46.70 جنيه للشراء، بينما بلغ السعر في المصرف المتحد 46.88 جنيه للبيع و46.78 جنيه للشراء، لتظل الفروق السعرية محدودة بين البنوك المختلفة.

ويعكس هذا التباين الطفيف اختلاف سياسات التسعير الداخلية لكل بنك وفقا لحجم السيولة المتاحة وحركة التداول داخل كل مؤسسة مصرفية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 46.94 جنيه للبيع و46.84 جنيه للشراء، ليسجل أعلى سعر بيع بين البنوك المذكورة بنهاية تعاملات الخميس 12 فبراير 2026.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدولار اليوم 46.85 جنيه للبيع و46.75 جنيه للشراء، محافظا على نفس مستويات عدد من البنوك الخاصة الأخرى.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة، فقد بلغ سعر الدولار اليوم 46.90 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء، وهو السعر نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ما يعكس تقاربا واضحا في التسعير بين البنوك الكبرى.

تحركات الدولار بعد خفض سعر الفائدة

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم بعد قرار خفض سعر الفائدة رسميا، وهو ما دفع المتعاملين إلى متابعة تأثير القرار على سوق الصرف، خاصة مع ارتباط أسعار الفائدة بحركة الاستثمار في أدوات الدين والتدفقات النقدية الأجنبية.

ورغم أهمية القرار، فإن تعاملات الخميس 12 فبراير 2026 أظهرت ثباتا في مستويات سعر الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة، دون تسجيل قفزات أو تراجعات حادة، ما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي.

ويواصل سعر الدولار اليوم تصدر مؤشرات البحث، مع اهتمام المواطنين والمستوردين والمستثمرين بمتابعة أحدث الأسعار في البنوك المصرية، خصوصًا بعد التطورات الاقتصادية الآتية المرتبطة بقرارات السياسة النقدية.