بتخفيض 30%.. محافظ قنا يفتتح معرض"أهلًا رمضان"بميدان الساعة

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض "أهلًا رمضان" المقام بمدينة قنا بميدان الساعة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويقام المعرض بالتعاون بين مديرية التموين بمحافظة قنا، والغرفة التجارية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توسيع نطاق المعارض والمنافذ السلعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يحقق استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم.

رافق المحافظ، خلال الافتتاح كل من: اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، العميد تامر النجار، مباحث التموين، والدكتور ماهر سباق، وكيل وزارة الطب البيطري بقنا، والعقيد أشرف بغدادي، ممثل جهاز مستقبل مصر، وأمير عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وناهد وشاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورمضان أبوالسعود، أمين صندوق الغرفة التجارية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من ممثلي جهاز حماية المستهلك، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد محافظ قنا، أقسام المعرض المختلفة، التي تضم 13 باكية مجهزة بالكامل، و7 سيارات متنقلة، وسيارة أسماك، وبمشاركة عدد من كبار التجار والموردين، حيث يشمل المعرض جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، إلى جانب اللحوم الطازجة والمجمدة، وذلك بخصومات مميزة تصل إلى نسبة تخفيض 30 % وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

وشدد محافظ قنا، على أهمية تكثيف الرقابة التموينية، وضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.