قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الخارجية التركية: تصريحات فيدان حرفت.. ومستمرون في التعاون البناء مع العراق
الدراويش في خطر.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة بالدوري
دعاء فاروق تشارك صورا مع دعاء عامر.. وتعلق: فكرة إن الصور حرام لم ترد في الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 31 طاحونة ذهب غير مرخصة بمركزي قوص وفرشوط في قنا

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مع مسئولي الازالات بالمحافظة، وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

جاء ذلك، بحضور عبد الرحمن سيد، والهايص أحمد، مسئولا الإزالات في المحافظة وأعضاء الشبكة، ورؤساء المدن كل منهم في موقعه، وبحضور الأجهزة الأمنية.

كما تابع السكرتير العام، حالات إزالة عبر الفيديو كونفرانس، من خلال الشبكة الموحدة، في مركزي قوص وفرشوط، والتي أسفرت عن إزالة 31 حالة لطواحين الذهب.

وأوضح علام، أن المحافظة واصلت جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أن العمل يجرى وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على أن الحملات مستمرة دون تهاون، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 

قنا طاحونة ذهب قوص إزالة 31 طاحونة ذهب أملاك الدولة طواحين الذهب ملف إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

ترشيحاتنا

محمد شردي

محمد شردي يطالب الوزراء بتوفير المعلومات للإعلام

غزة

توم واريك: إدارة ترامب تسعى لنجاح خطة الـ 20 نقطة لإعادة إعمار غزة وتقليص المخاطر العسكرية

الرئيس السيسي

تهيئة مناخ الاستثمار.. خبير اقتصادي: الرئيس السيسي حريص على تحقيق التنمية الاقتصادية

بالصور

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد