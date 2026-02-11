إزالة 31 طاحونة ذهب غير مرخصة بمركزي قوص وفرشوط في قنا

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مع مسئولي الازالات بالمحافظة، وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

جاء ذلك، بحضور عبد الرحمن سيد، والهايص أحمد، مسئولا الإزالات في المحافظة وأعضاء الشبكة، ورؤساء المدن كل منهم في موقعه، وبحضور الأجهزة الأمنية.

كما تابع السكرتير العام، حالات إزالة عبر الفيديو كونفرانس، من خلال الشبكة الموحدة، في مركزي قوص وفرشوط، والتي أسفرت عن إزالة 31 حالة لطواحين الذهب.

وأوضح علام، أن المحافظة واصلت جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أن العمل يجرى وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على أن الحملات مستمرة دون تهاون، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





