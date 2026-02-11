قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

42 فدان.. محافظ قنا ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان مواقع مقترحة لإنشاء مدينة الفخار

موقع مدينة الفخار
موقع مدينة الفخار
يوسف رجب

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء مهندس عمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، موقعين مقترحين لإنشاء مدينة الفخار بنقادة جنوب قنا، حيث يقع الموقع الأول على مساحة ١٨٠ ألف متر، في حدود ٤٢ فدان، والموقع الثاني يقع على مساحة ١٠٠ ألف متر في حدود ٢٤ فدان، كما تفقدا أماكن ورش عمل الفخارين بمدينة نقادة لدعم الحرفيين المهرة.
 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا، لللواء مهندس عمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في إطار زيارته للمحافظة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتفقد عدد من المشروعات، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة بين الهيئة ومحافظة قنا، وذلك لتعزيز الشراكة التنموية ودعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
 


 

وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الهيئة تعد شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، مثمنًا حجم التعاون المثمر مع الهيئة في دفع عجلة الاستثمار، واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع محافظة قنا لدعم المشروعات التنموية والاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بإقليم وسط الصعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عزت، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وعلي غريب، مدير المناطق والمجمعات الزخرفية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة نقادة، المهندس ماهر عدلي ومن الهيئة، العميد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية.

قنا مدينة الفخار مدينة نقادة دعم الحرفيين المشروعات الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

الطقس

رياح وأتربة وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

العزلة الاجتماعية

هل العزلة الاجتماعية حامية للإنسان؟.. الإفتاء تكشف مفاجأة

ترامب

جي دي فانس: ترامب لديه خيار بديل إذا لم يتم الاتفاق مع إيران

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد