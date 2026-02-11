42 فدان.. محافظ قنا ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان مواقع مقترحة لإنشاء مدينة الفخار

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء مهندس عمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، موقعين مقترحين لإنشاء مدينة الفخار بنقادة جنوب قنا، حيث يقع الموقع الأول على مساحة ١٨٠ ألف متر، في حدود ٤٢ فدان، والموقع الثاني يقع على مساحة ١٠٠ ألف متر في حدود ٢٤ فدان، كما تفقدا أماكن ورش عمل الفخارين بمدينة نقادة لدعم الحرفيين المهرة.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا، لللواء مهندس عمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في إطار زيارته للمحافظة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتفقد عدد من المشروعات، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة بين الهيئة ومحافظة قنا، وذلك لتعزيز الشراكة التنموية ودعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.







وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الهيئة تعد شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، مثمنًا حجم التعاون المثمر مع الهيئة في دفع عجلة الاستثمار، واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع محافظة قنا لدعم المشروعات التنموية والاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بإقليم وسط الصعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عزت، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وعلي غريب، مدير المناطق والمجمعات الزخرفية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة نقادة، المهندس ماهر عدلي ومن الهيئة، العميد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية.