محافظات

خلال جولته التفقدية.. محافظ قنا يقرر إعفاء الباعة 4 أشهر من إيجار السوق الحضاري بنجع حمادى

السوق الحضاري بنجع حمادى
السوق الحضاري بنجع حمادى
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، القيادات التنفيذية بإعفاء الباعة بالسوق الحضاري بنجع حمادى، من الإيجار لمدة 4 أشهر نهائيا، على أن تكون القيمة الإيجارية 3000 جنيه للمحل و1500 للباكية شاملة الضريبة، دعما لهم، وتشجيعا على الاستقرار داخل السوق، وتحقيق أقصى استفادة من المشروع، بما يعود بالنفع على البائعين، والمواطنين على حد سواء.

جاء ذلك خلال ​تفقد محافظ قنا، للسوق الحضاري الجديد بمدينة نجع حمادي، في إطار توجهات الدولة نحو تنظيم حركة التجارة، والقضاء على الأسواق العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، ويحقق الانضباط داخل الشارع.

​رافق المحافظ خلال الجولة؛ الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية، كما شارك أحمد السيد، واللواء عبد الفتاح الشحات، عضوا مجلس الشيوخ.

​وأوضح محافظ قنا أن إنشاء السوق الحضاري الجديد جاء استجابة حقيقية لمطالب البائعين، وحرصا من المحافظة على توفير مكان منظم، وآمن لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن السوق يمثل فرصة حقيقية للاستقرار، والعمل في بيئة مجهزة تساعد على سهولة العرض، وجذب المواطنين، وزيادة حركة البيع.

​وقال عبد الحليم إن السوق الحضاري الجديد مقام بمنطقة الترعة الضمرانية، داخل مدينة نجع حمادي، على مساحة تقدر بنحو ٤٠٠٠ متر مربع، في موقع متميز يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والقضاء على التكدسات الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين بالشوارع، والميادين.

​وأضاف محافظ قنا أن التكلفة الفعلية للمشروع بلغت نحو ٤٠ مليونا و٨٥٢ ألف جنيه، مؤكدا أن السوق الحضاري يعد إضافة مهمة للبنية التجارية بمدينة نجع حمادي، ويسهم في تحسين المظهر العام، وتنظيم حركة الباعة، ودعم الاقتصاد المحلى.

​وأوضح أن السوق يضم ١١٤ باكية، و٤٧ محلا تجاريا مجهزين بالكامل، إلى جانب كافتيريا لخدمة البائعين والمترددين، وغرفة أمن وحراسة مزودة بنظام كاميرات مراقبة حديثة، ومنظومة متكاملة للإطفاء والحرائق، وخزانات مياه، بما يضمن أعلى درجات الأمان والسلامة.


قنا نجع حمادى السوق الحضاري القيمة الإيجارية الأنشطة التجارية السيولة المرورية

