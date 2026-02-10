أخبار قنا.. افتتاح مركز لخدمة عملاء مرضى التأمين الصحى بالمستشفى العام.. مصرع7 شباب إثر حادث ميكروباص



شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إطلاق حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بقوص، افتتاح المركز البيومتري للأوراق الثبوتية بجامعة قنا لدعم التحول الرقمى، افتتاح مركز لخدمة عملاء مرضى التأمين الصحى بمستشفى قنا العام، استصدار 77 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة خلال شهر، دشنا تتشح بالسواد بعد مصرع7 شباب في حادث ميكروباص أثناء عودتهم من ليبيا.





إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، حملات الإزالات للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن أعمال الإزالة ضمن الموجة 28، نجحت في تنفيذ عدد من الحملات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تتعامل بكل حسم مع حالات التعديات.

إطلاق حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بقوص في قنا

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، مبادرة استهدفت الشوارع الداخلية والحيوية بالمركز، بهدف الارتقاء بمستوي النظافة والوجه الجمالي للمدينة.



وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إن النظافة تعتبر سلوك مجتمعي، يجب تعزيزه، وهو المؤشر لتطور مستوى الوعي المجتمعي، لذا قامت الوحدة باشراك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في فعاليات المبادرة، لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية.

لدعم التحول الرقمى.. افتتاح المركز البيومتري للأوراق الثبوتية بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المركز البيومتري للأوراق الثبوتية، في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الإدارية بالجامعة، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات دقيقة وسريعة لمتلقي الخدمة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن افتتاح المركز البيومتري للأوراق الثبوتية يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الإداري والخدمي داخل الجامعة، ويأتي ضمن توجهها نحو تطبيق التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية.





افتتاح مركز لخدمة عملاء مرضى التأمين الصحى بمستشفى قنا العام



افتتح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، مركز خدمة عملاء منتفعي التأمين الصحي بمستشفى قنا العام، فى إطار جهود تطوير منظومة التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من التأمين الصحي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الدكتورة سماح فخري، مدير الشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي بقنا والدكتورة غادة مسلم، مدير عيادات التأمين الصحى.





خلال شهر .. استصدار 77 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة بقنا

قال الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، إنه خلال شهر يناير تم المرور على 223 منشأة طبية خاصة بنطاق محافظة قنا، وأسفر ذلك عن استصدار 77 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة، تبين وجود مخالفات جسيمة بها، بالإضافة إلى منشآت أخرى تعمل بدون ترخيص.

وأضاف همام، بأن الحملات أسفرت أيضاً عن غلق وتشميع مركز لعلاج الإدمان، بعد ثبوت إدارته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة بالمخالفة للإشتراطات المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

دشنا تتشح بالسواد .. مصرع7 شباب في حادث ميكروباص أثناء عودتهم من ليبيا

شهدت مدينة دشنا شمال قنا، حالة من الحزن، عقب تداول أنباء حول مصرع 7 شباب من أبناء المدينة فى حادث ميكروباص بمرسى مطروح أثناء عودتهم من دولة ليبيا التى يعملون بها منذ فترة.

تبين أن الميكروباص، اصطدم بسيارة نقل ثقيل، بنطاق محافظة مطروح، نتج عنها مصرعه 7 أشخاص وأصيب 6 آخرين، جميعهم ينتمون لقري نجع عزوز و سعيد والشيخ على التابعين لمركز دشنا.



