قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

حملة إزالة التعديات بقنا
حملة إزالة التعديات بقنا
يوسف رجب

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، حملات الإزالات للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن أعمال الإزالة ضمن الموجة 28، نجحت في تنفيذ عدد من الحملات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تتعامل بكل حسم مع حالات التعديات.

وتابع محافظ قنا، أن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، حيث تم بقرية الجبلاو تنفيذ 23 حالة إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 194.628 مترًا مربعًا، وذلك تحت إشراف طلعت عبدالشافي، نائب رئيس المدينة، ومبارك عبدالعاطي، رئيس القرية، كما شهدت قرية دندرة تنفيذ حالة إزالة لتعدٍ على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط، تحت إشراف حشمت بركات، رئيس القرية.

فيما شهد مركز ومدينة نقادة، برئاسة ياسر حمادي، تنفيذ حملة إزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأحمد سلمي، نائب رئيس المركز، والتي أسفرت عن تنفيذ 10 حالات تعد، شملت 4 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 87 سهما و5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2590 مترا مربعا، بالإضافة إلى حالة واحدة بناء سور بدون ترخيص على مساحة 30 مترا، بمشاركة أحمد البتيتي، رئيس قرية البحري قمولا.

وفي مركز ومدينة الوقف، تمكنت الوحدة المحلية برئاسة هلال زكي، رئيس المركز، من إزالة 26 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، جهة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مساحة تقارب 7808 أمتار، بمتابعة من محمد مغربي، نائب رئيس المركز، وبالتنسيق الكامل مع قوات الأمن وبحضور ممثلي الهيئة وحماية الأراضي.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تمضي بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، الخاصة بإزالة التعديات دون تهاون، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لما بعد الإزالات، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع تكرار التعديات.

قنا الموجة 28 أملاك الدولة الأراضي الزراعية حماية الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مشروع قانون في البرلمان لإنشاء نقابة لعمال النظافة لحماية حقوقهم وتحقيق العدالة

الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن والنائب أحمد بدوي رئيس تضامن النواب

وصول وزيرة التضامن إلى مجلس النواب للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصالات

تعبيرية

التلاعب بأموال التأمينات يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه .. تفاصيل

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد