إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، حملات الإزالات للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن أعمال الإزالة ضمن الموجة 28، نجحت في تنفيذ عدد من الحملات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تتعامل بكل حسم مع حالات التعديات.

وتابع محافظ قنا، أن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، حيث تم بقرية الجبلاو تنفيذ 23 حالة إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 194.628 مترًا مربعًا، وذلك تحت إشراف طلعت عبدالشافي، نائب رئيس المدينة، ومبارك عبدالعاطي، رئيس القرية، كما شهدت قرية دندرة تنفيذ حالة إزالة لتعدٍ على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط، تحت إشراف حشمت بركات، رئيس القرية.

فيما شهد مركز ومدينة نقادة، برئاسة ياسر حمادي، تنفيذ حملة إزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأحمد سلمي، نائب رئيس المركز، والتي أسفرت عن تنفيذ 10 حالات تعد، شملت 4 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 87 سهما و5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2590 مترا مربعا، بالإضافة إلى حالة واحدة بناء سور بدون ترخيص على مساحة 30 مترا، بمشاركة أحمد البتيتي، رئيس قرية البحري قمولا.

وفي مركز ومدينة الوقف، تمكنت الوحدة المحلية برئاسة هلال زكي، رئيس المركز، من إزالة 26 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، جهة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مساحة تقارب 7808 أمتار، بمتابعة من محمد مغربي، نائب رئيس المركز، وبالتنسيق الكامل مع قوات الأمن وبحضور ممثلي الهيئة وحماية الأراضي.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تمضي بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، الخاصة بإزالة التعديات دون تهاون، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لما بعد الإزالات، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع تكرار التعديات.