قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا:صيانة 850 كشافًا لتحسين منظومة الإنارة بنجع حمادى

صيانة كشافات الإنارة بقنا
صيانة كشافات الإنارة بقنا
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، باستمرار تكثيف أعمال تطوير وصيانة منظومة الإنارة العامة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ حملة صيانة شاملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تمكنت من صيانة 725 كشاف إنارة، بحضور مندوبين عن الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى صيانة 125 كشافًا، تم صيانتها ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية.

وأشار حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أن توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شددت على ضرورة استغلال الموارد المتاحة، والعمل على تكاتف الجهود بالوجه الأمثل، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومشاركة الجهود المجتمعية.

وأضاف الزمقان، أن تلك الكشافات كانت معطلة، وتم تجميعها بالتنسيق مع رؤساء القرى، وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة تم إعادة الكشافات إليهم للبدء في تركيبها وهي تعمل بكفاءة.
 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن ذلك يأتي في إطار تحسين مستوى الإنارة وتحقيق بيئة آمنة للمواطنين على الطرق العامة  بنطاق الوحدة المحلية.

قنا نجع حمادى منظومة الإنارة صيانة 850 كشافًا منظومة الإنارة العامة المشاركة المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

إليسا

تزامنًا مع عيد الحب.. إليسا تُحيي حفلاً غنائياً في كندا

خالد الصاوي

المركز الكاثوليكي يكرم خالد الصاوي ورياض الخولي وهدى رمزي.. تفاصيل

ذكرى رحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية

ذكرى رحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد