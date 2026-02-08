محافظ قنا:صيانة 850 كشافًا لتحسين منظومة الإنارة بنجع حمادى

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، باستمرار تكثيف أعمال تطوير وصيانة منظومة الإنارة العامة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ حملة صيانة شاملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تمكنت من صيانة 725 كشاف إنارة، بحضور مندوبين عن الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى صيانة 125 كشافًا، تم صيانتها ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية.

وأشار حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أن توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شددت على ضرورة استغلال الموارد المتاحة، والعمل على تكاتف الجهود بالوجه الأمثل، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومشاركة الجهود المجتمعية.

وأضاف الزمقان، أن تلك الكشافات كانت معطلة، وتم تجميعها بالتنسيق مع رؤساء القرى، وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة تم إعادة الكشافات إليهم للبدء في تركيبها وهي تعمل بكفاءة.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن ذلك يأتي في إطار تحسين مستوى الإنارة وتحقيق بيئة آمنة للمواطنين على الطرق العامة بنطاق الوحدة المحلية.



