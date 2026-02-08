قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار قنا: إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل.. وتحصين 128 كلبًا ضالًا لحماية الصحة العامة

جولة تعليم قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط 35 مخالفة متنوعة خلال حملة إشغالات مكبرة على المحال بمدينة قنا، رفع 30 طن مخلفات وتركيب 45 كشاف إنارة فى قرية بنجع حمادى بمشاركة مجتمعية، إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالصحراوى الغربى، مديرية الطب البيطري تنجح فى تحصين 128 كلبًا ضالًا لحماية الصحة العامة، الجامعة تنهى كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى، وجولة للقيادات التعليمية بمدارس الفترتين لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

ضبط 35 مخالفة متنوعة خلال حملة إشغالات مكبرة على المحال بمدينة قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إشغالات مكبرة، استهدفت عددًا من المحال التجارية داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن تكثيف حملات الإشغالات وإزالة المخالفات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمن رؤية 2030.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، تمكنت من تنفيذ حملة اشغالات، والتي ضبطت حوالي 35 حالة متنوعة، من أجل الحفاظ على حركة الشوارع، وإزالة كافة التعديات والاشغالات على الطرق العامة. 


 

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى قنا

أصيب ٧ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مدخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مدخل قرية المراشدة نتج عنه إصابة ٧ أشخاص.

 

بمشاركة مجتمعية..رفع 30 طن مخلفات وتركيب 45 كشاف إنارة فى قرية بنجع حمادى

قال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، إن الوحدة المحلية لقرية “هو” برئاسة عرفان فكار، نجحت بالتنسيق مع عدد من شباب القرية في إطلاق مبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات والنظافة العامة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن المبادرة تمكنت من رفع 30 طنًا من المخلفات وتمهيد 4 كيلومترات من الشوارع الداخلية، بجليدر تم استئجاره على نفقتهم الخاصة، بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

بيطري قنا : تحصين 128 كلبًا ضالًا لحماية الصحة العامة

نجحت مديرية الطب البيطري بقنا، في تحصين 128 كلبًا ضالًا بنطاق محافظة قنا، ضمن الحملة الموسعة التي تنفذ بتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضمن رؤية مصر 2030، لتحقيق التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض المشتركة.

وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام المديرية، والفرق المتخصصة، في التعامل بشكل مميز مع ملف الكلاب الضالة بمختلف مراكز المحافظة.

جامعة قنا تنهى كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

أعلن الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة قنا ، بأن الجامعة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، مؤكداٌ الحرص على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

وأكد عكاوى، جاهزية المباني الجامعية، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمكتبات، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، وجاهزية البنية التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية.

جولة لقيادات تعليم قنا بمدارس الفترتين لمتابعة انتظام العملية التعليمية

أجرى طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية مفاجئة، في عدد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام سير العملية التعليمية بمدارس " قنا الابتدائية المشتركة، وحامد سليمان الإعدادية بنين، وأبو بكر الصديق الثانوية بنين ".
 

استهل وكيل الوزارة، جولته الميدانية بتفقد مدرسة "قنا الابتدائية المشتركة" التابعة لإدارة قنا التعليمية، والتي تضم 1842 طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، واطمئن على استلام التلاميذ للكتب المدرسية ومدى الالتزام بنسب الحضور المقررة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة. 
 

قنا تعليم قنا انتظام العملية التعليمية بيطري قنا تحصين 128 كلبًا حادث انقلاب سيارة أخبار قنا

