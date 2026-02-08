قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأغاني الرمضانية والفانوس.. رموز مصرية متوارثة منذ آلاف السنين

شهر رمضان
شهر رمضان
هاني حسين

كشفت الدكتورة فاتن صلاح، عضو هيئة خبراء التراث العرب واتحاد الأثريين المصري، عن أسرار تاريخية مرتبطة بأغاني رمضان التقليدية والفانوس المصري، مشيرة إلى أن بعض هذه الأغاني يعود جذورها إلى آلاف السنين، وتحمل أثر الحضارات المختلفة التي مرت على مصر.

وأضافت فاتن صلاح، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن أغنية "حالو يا حالو" التي يرددها الأطفال في الشوارع أثناء خلال شهر رمضان، ليست مجرد أغنية للأطفال، بل تحمل كلمات من اللغة المصرية القديمة والقبطية، كما تم دمج كلمات فارسية وتركية وعربية فيها؛ ما يجعلها شاهداً حياً على تداخل الثقافات عبر التاريخ.

وأوضحت عضو هيئة خبراء التراث العرب، أن الأغنية كانت مرتبطة بالمناسبات الاحتفالية لدى قدماء المصريين، وأن الأطفال في مصر ظلوا يرددونها منذ أكثر من 3,500 عام، كما أن كلمة "حالو" في الأغنية؛ تعود إلى اللغة المصرية القديمة، وكانت تستخدم للدلالة على الشخص الكبير أو المهيب؛ ما يوضح العلاقة بين التراث اللغوي والموسيقي للشعب المصري.

وتطرقت فاتن صلاح إلى أصل الفانوس المرتبط بشهر رمضان، مشيرة إلى أن المصريين القدماء كانوا يعشقون المواكب والاحتفالات الدينية، حيث كانت المصابيح والفوانيس تُحمل في الاحتفالات على ضفاف النيل، ومع دخول الفاطميين مصر؛ أصبح الفانوس رمزاً للشهر الكريم، يرتبط بالمواكب والاحتفالات الشعبية، وتستمر هذه العادة حتى اليوم في شهر رمضان.

وأكدت أن الأغاني والفانوس يعكسان تلاحم الحضارات عبر العصور المختلفة في مصر، حيث تمثل الأغاني الشعبية اليوم امتداداً للتقاليد القديمة التي جمعت بين الحضارة المصرية القديمة والفترة الإسلامية والفاطمية؛ ما يجعل التراث الرمضاني جزءاً من الهوية الثقافية للشعب المصري، ويعكس أصالة الاحتفالات الشعبية.

رمضان شهر رمضان الفوانيس الصوم الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

نتنياهو و ترامب

نتنياهو يضع الخط الأحمر.. إلغاء كامل للبرنامج النووي الإيراني قبل لقائه مع ترامب

نتنياهو و ترامب

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يقدم موعد لقائه مع ترامب خوفا من تراجع واشنطن عن الخطوط الحمراء مع إيران

أرشيفية

قناة عبرية تكشف المطالب الإسرائيلية من أي اتفاق أمريكي-إيراني

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد