الأغاني الرمضانية والفانوس.. رموز مصرية متوارثة منذ آلاف السنين

كشفت الدكتورة فاتن صلاح، عضو هيئة خبراء التراث العرب واتحاد الأثريين المصري، عن أسرار تاريخية مرتبطة بأغاني رمضان التقليدية والفانوس المصري، مشيرة إلى أن بعض هذه الأغاني يعود جذورها إلى آلاف السنين، وتحمل أثر الحضارات المختلفة التي مرت على مصر.

وأضافت فاتن صلاح، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن أغنية "حالو يا حالو" التي يرددها الأطفال في الشوارع أثناء خلال شهر رمضان، ليست مجرد أغنية للأطفال، بل تحمل كلمات من اللغة المصرية القديمة والقبطية، كما تم دمج كلمات فارسية وتركية وعربية فيها؛ ما يجعلها شاهداً حياً على تداخل الثقافات عبر التاريخ.

وأوضحت عضو هيئة خبراء التراث العرب، أن الأغنية كانت مرتبطة بالمناسبات الاحتفالية لدى قدماء المصريين، وأن الأطفال في مصر ظلوا يرددونها منذ أكثر من 3,500 عام، كما أن كلمة "حالو" في الأغنية؛ تعود إلى اللغة المصرية القديمة، وكانت تستخدم للدلالة على الشخص الكبير أو المهيب؛ ما يوضح العلاقة بين التراث اللغوي والموسيقي للشعب المصري.

وتطرقت فاتن صلاح إلى أصل الفانوس المرتبط بشهر رمضان، مشيرة إلى أن المصريين القدماء كانوا يعشقون المواكب والاحتفالات الدينية، حيث كانت المصابيح والفوانيس تُحمل في الاحتفالات على ضفاف النيل، ومع دخول الفاطميين مصر؛ أصبح الفانوس رمزاً للشهر الكريم، يرتبط بالمواكب والاحتفالات الشعبية، وتستمر هذه العادة حتى اليوم في شهر رمضان.

وأكدت أن الأغاني والفانوس يعكسان تلاحم الحضارات عبر العصور المختلفة في مصر، حيث تمثل الأغاني الشعبية اليوم امتداداً للتقاليد القديمة التي جمعت بين الحضارة المصرية القديمة والفترة الإسلامية والفاطمية؛ ما يجعل التراث الرمضاني جزءاً من الهوية الثقافية للشعب المصري، ويعكس أصالة الاحتفالات الشعبية.