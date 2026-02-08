محمد هاني: التعادل مع شبيبة القبائل يُحقق هدف الأهلي الأساسي

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري حقق الهدف الأساسي للأهلي، وهو التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح هاني خلال تصريحاته للمركز الاعلامى أن المباراة كانت صعبة نظراً لقوة المنافس والأجواء الصعبة في الجزائر، لكن الفريق نجح في العودة إلى القاهرة بصيغة إيجابية تؤكد صعوده للمربع الذهبي للبطولة.

مباراة صعبة وظروف قاهرة

وأشار محمد هاني إلى أن مواجهة شبيبة القبائل جاءت وسط ضغط المباريات والتنقلات الطويلة، وهو ما جعل المباراة أصعب من المعتاد، لكنه شدد على أن لاعبي الأهلي اعتادوا التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة. وأكد أن الفريق كان على قدر المسؤولية، واستطاع تحقيق التعادل المهم الذي ضمن له التأهل لدور ربع النهائي.

مباراة الجيش الملكي لتحديد صدارة المجموعة

وأوضح هاني أن المباراة القادمة أمام الجيش الملكي المغربي ستكون حاسمة لتحديد صدارة المجموعة الثانية، وهو هدف يسعى الفريق لتحقيقه لضمان ترتيب أفضل قبل مرحلة الأدوار الإقصائية. وأكد أن الأهلي يسعى دائماً للتميز على المستوى القاري، وأن كل مباراة تمثل تحدياً جديداً يجب التعامل معه باحترافية عالية.



تحديات كبيرة وأهداف واضحة



اختتم محمد هاني تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي يواجه تحديات صعبة سواء على المستوى المحلي أو القاري، لكنه واثق من قدرة الفريق على تحقيق أهدافه. وأكد أن التأهل إلى ربع النهائي خطوة مهمة ضمن مشوار النادي في دوري أبطال إفريقيا، وأن اللاعبين مستعدون لمواصلة تقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات التي يطمح لها جمهور النادي الكبير



