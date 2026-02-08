أعمال عنف واسعة في إيطاليا مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية .. ما السبب؟

أطلقت الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على عشرات المتظاهرين الذين ألقوا المفرقعات النارية وحاولوا الوصول إلى طريق سريع بالقرب من موقع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أمس السبت.

وتظاهر معارضون للألعاب الأولمبية سلمياً في شوارع ميلانو السبت، حاملين لافتات، وسائرين جنباً إلى جنب، ومرددين الأغاني ووسط رقصات عدة.

من السلمية إلى العنف

لكن مع حلول الليل، تحولت المظاهرة إلى أعمال عنف، حيث استهدف بعض المتظاهرين الشرطة ومركباتها، وردّت السلطات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

يأتي هذا في الوقت الذي تحقق فيه السلطات بشكل منفصل في سلسلة من الحوادث على خطوط السكك الحديدية في شمال إيطاليا، والتي يخشى المسؤولون أن تكون أعمال تخريب منسقة.

اجتذبت مسيرة الاحتجاج ضد منظمي الألعاب الأولمبية مجموعات من المدينة ومنطقة لومبارديا وبقية شمال إيطاليا.

وأعرب المتظاهرون عن معارضتهم للآثار البيئية المترتبة على بناء المنشآت الأولمبية، فضلاً عما وصفوه بـ"الضرر الاقتصادي والاجتماعي" الناجم عن الألعاب.

تم تنظيم المسيرة من قبل منظمة ناشطة تسمى لجنة الأولمبياد غير المستدامة، والتي حشدت تحالفاً واسعاً من المجموعات الرياضية الشعبية، والحركات المدنية والبيئية، والطلاب، والناشطين في مجال الإسكان، والنقابات العمالية المناضلة، والشبكات المؤيدة لفلسطين، والجماعات النسوية.

التحول الأمني الاستبدادي في إيطاليا

كما أنهم تحدثوا على نطاق أوسع ضد "التحول الأمني ​​الاستبدادي" للحكومة الإيطالية ومعاملتها للأقليات العرقية.

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 رسمياً أمس، بحفل افتتاح حافل بالنجوم في ملعب سان سيرو الشهير في ميلانو، والذي احتفل بالفن والثقافة الإيطالية الغنية، وشارك فيه مغني التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي والمغنية الأمريكية ماريا كاري.



تخريب السكك الحديدية في بولونيا



في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا، عانت شبكات السكك الحديدية من اضطرابات شديدة يوم السبت، بعد "هجوم متعمد" على خطوط السكك الحديدية في بولونيا، وفقًا لوزير النقل في البلاد.

تم الكشف عن ثلاث حوادث منفصلة من الأضرار، بما في ذلك اكتشاف جهاز متفجر بدائي على مفتاح تحويل خط بولونيا-بادوفا، وفقًا لشبكة السكك الحديدية الإيطالية Ferrovie dello Stato .