الأهلي يقترب من هدفه الأكبر في إفريقيا .. ياسين مرعي يكشف سر تأهل الفريق
سنجاب يقتحم مباراة هال سيتي و«بريستول» مرتين .. والجماهير تتفاعل معه | شاهد
المستحقات المُتأخرة تؤثر على معنويات لاعبي الزمالك .. «السعيد» أبرز المُتضررين
قدّم استقالته .. فضيحة تلحق بوزير فرنسي وابنته بعد الكشف عن مراسلات مع «إبستين»
مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل
بمظهر رياضي.. ماذا تقدم جيتور T2 DMI الجديدة كليًا؟
أعمال عنف واسعة في إيطاليا مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية .. ما السبب؟
«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات
حائط صد .. إعلامي يتغزّل في مصطفى شوبير: أنقذ الأهلي من خسارة كبيرة
من مكالمة في ميكروباص إلى جريمة ذبـ.ـح.. تفاصيل صادمة في مقتـ.ـل أم ونجلها بكفر الشيخ
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أعمال عنف واسعة في إيطاليا مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية .. ما السبب؟

محمد على

 أطلقت الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على عشرات المتظاهرين الذين ألقوا المفرقعات النارية وحاولوا الوصول إلى طريق سريع بالقرب من موقع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أمس السبت.

وتظاهر معارضون للألعاب الأولمبية سلمياً في شوارع ميلانو السبت، حاملين لافتات، وسائرين جنباً إلى جنب، ومرددين الأغاني ووسط رقصات عدة.

من السلمية إلى العنف

 لكن مع حلول الليل، تحولت المظاهرة إلى أعمال عنف، حيث استهدف بعض المتظاهرين الشرطة ومركباتها، وردّت السلطات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

 يأتي هذا في الوقت الذي تحقق فيه السلطات بشكل منفصل في سلسلة من الحوادث على خطوط السكك الحديدية في شمال إيطاليا، والتي يخشى المسؤولون أن تكون أعمال تخريب منسقة.

اجتذبت مسيرة الاحتجاج ضد منظمي الألعاب الأولمبية مجموعات من المدينة ومنطقة لومبارديا وبقية شمال إيطاليا. 

وأعرب المتظاهرون عن معارضتهم للآثار البيئية المترتبة على بناء المنشآت الأولمبية، فضلاً عما وصفوه بـ"الضرر الاقتصادي والاجتماعي" الناجم عن الألعاب.

تم تنظيم المسيرة من قبل منظمة ناشطة تسمى لجنة الأولمبياد غير المستدامة، والتي حشدت تحالفاً واسعاً من المجموعات الرياضية الشعبية، والحركات المدنية والبيئية، والطلاب، والناشطين في مجال الإسكان، والنقابات العمالية المناضلة، والشبكات المؤيدة لفلسطين، والجماعات النسوية.

التحول الأمني الاستبدادي في إيطاليا 

كما أنهم تحدثوا على نطاق أوسع ضد "التحول الأمني ​​الاستبدادي" للحكومة الإيطالية ومعاملتها للأقليات العرقية.

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 رسمياً أمس، بحفل افتتاح حافل بالنجوم في ملعب سان سيرو الشهير في ميلانو، والذي احتفل بالفن والثقافة الإيطالية الغنية، وشارك فيه مغني التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي والمغنية الأمريكية ماريا كاري.


تخريب السكك الحديدية في بولونيا


في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا، عانت شبكات السكك الحديدية من اضطرابات شديدة يوم السبت، بعد  "هجوم متعمد" على خطوط السكك الحديدية في بولونيا، وفقًا لوزير النقل في البلاد.

تم الكشف عن ثلاث حوادث منفصلة من الأضرار، بما في ذلك اكتشاف جهاز متفجر بدائي على مفتاح تحويل خط بولونيا-بادوفا، وفقًا لشبكة السكك الحديدية الإيطالية Ferrovie dello Stato .

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة

موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

طقس الأثنين

اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً

Oppo Find N6

موعد إطلاق Oppo Find N6 ينكشف رسميًا .. هاتف قابل للطي بعد رأس السنة الصينية

هينيسي فيلوسيرابتور

250 نسخة فقط.. هينيسي تقدم وحش فيلوسيرابتور لهذه المناسبة | صور

1xBet

بعد حظر روبلوكس.. التجهيز لحجب أشهر تطبيقات المراهنات| ما هو 1xBet؟

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

