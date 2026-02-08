قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يقترب من هدفه الأكبر في إفريقيا .. ياسين مرعي يكشف سر تأهل الفريق
سنجاب يقتحم مباراة هال سيتي و«بريستول» مرتين .. والجماهير تتفاعل معه | شاهد
المستحقات المُتأخرة تؤثر على معنويات لاعبي الزمالك .. «السعيد» أبرز المُتضررين
قدّم استقالته .. فضيحة تلحق بوزير فرنسي وابنته بعد الكشف عن مراسلات مع «إبستين»
مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل
بمظهر رياضي.. ماذا تقدم جيتور T2 DMI الجديدة كليًا؟
أعمال عنف واسعة في إيطاليا مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية .. ما السبب؟
«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات
حائط صد .. إعلامي يتغزّل في مصطفى شوبير: أنقذ الأهلي من خسارة كبيرة
من مكالمة في ميكروباص إلى جريمة ذبـ.ـح.. تفاصيل صادمة في مقتـ.ـل أم ونجلها بكفر الشيخ
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
رياضة

المستحقات المُتأخرة تؤثر على معنويات لاعبي الزمالك .. «السعيد» أبرز المُتضررين

علا محمد

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن عبد الله السعيد تقدّم بطلب إلى إدارة نادي الزمالك قبل السفر إلى زامبيا، التمس فيه إعفاءه من الرحلة، مبررًا ذلك بتدهور حالته النفسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن اللاعب عبدالله السعيد لا يختلف عن عدد من زملائه داخل الفريق، حيث تسود حالة من الضيق بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على الحالة الذهنية للاعبين، وهو ما انعكس على قرارات بعضهم، في ظل انتظارهم تحركًا إداريًا سريعًا لإنهاء الملف المالي واحتواء الموقف داخل الفريق.

الإعلامية سهام صالح الكلاسيكو عبد الله السعيد الزمالك زامبيا إدارة نادي الزمالك

