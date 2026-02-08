بمظهر رياضي.. ماذا تقدم جيتور T2 DMI الجديدة كليًا؟

تعزز جيتور الصينية من تواجدها عالميًا، عبر باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، ومنها العائلة الرياضية، ومن أحدث هذه الطرازات هي النسخة T2 DMI الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

تجهيزات السيارة جيتور T2 DMI

زودت جيتور T2 بنظام صوتي من Sony يتكون من 12 سماعة، مع خاصية ضبط مستوى الصوت تلقائيًا بحسب سرعة السيارة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف؛ للتحكم في الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 50 واط، وشاشة ملونة تعمل باللمس؛ لعرض الوسائط والخرائط بقياس 15.6 بوصة، تدعم الاتصال عبر البلوتوث للهواتف الذكية، ومدخل USB.

وتحتوي السيارة جيتور T2 على شاشة عرض العدادات الرقمية الكاملة بقياس 10.25 بوصة، ومقاعد كهربائية للتحكم في وضع الجلوس، بالإضافة إلى نظام تقليل الضوضاء النشط، ونوافذ كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

محرك وأداء السيارة جيتور T2 DMI

زودت جيتور T2 بمنظومة دفع هجينة تعتمد على محرك بنزين ومحركات كهربائية، ويعمل محرك البنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر على توليد قوة تبلغ 154 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر.

وتستطيع المحركات الكهربائية أن تنتج قوة إضافية تصل إلى 221 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، وتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 375 حصانًا، مع الاعتماد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبطارية بسعة 26.7 كيلوواط ساعة من طراز LiFePO4، وبمدى 139 كيلومترًا.

تصميم السيارة جيتور T2 DMI

تنتمي السيارة جيتور T2 DMI إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتظهر مقدمة السيارة بمصابيح ذات أداء رباعي الانارة، مع صادم أمامي يعزز الطابع الرياضي، من خلال إضاءة نهارية وشداد أحمال، بينما ترتكز على جنوط باللون الأسود تتخذ تصميم النجمة المتشعبة، وإشارات ضوئية ناحية المرايات، ومكان مخطط للإطار البديل.