كل ما تريد معرفته عن جيتور G700 الرياضية الجديدة.. صور

تقدم جيتور الصينية مجموعة كبيرة من سيارتها عالميًا، منها طراز G700 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تجمع السيارة بين الطابع الرياضي مع التصميم العصري، وباقة كبيرة من التجهيزات.

محرك وأداء جيتور G700

تعتمد جيتور G700 على نظام هايبرد يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DHT

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 892 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1135 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات AWD.

التسارع ومعدل استهلاك الوقود

تستطيع G700 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.6 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم في الساعة، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.6 كم لكل لتر، مع استهلاك طاقة كهربائية يصل إلى 13 كيلوواط ساعة لكل 100 كم.

وزودت السيارة ببطارية بسعة 34.1 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 100 كم، بينما يبلغ المدى الكلي للسيارة نحو 1000 كم، وتدعم G700 الشحن السريع بالتيار المستمر بجهد 800 فولت وقدرة تصل إلى 170 كيلوواط.

أبعاد وتصميم جيتور G700

تأتي جيتور G700 بنسبة طول كلي بلغت 5,198 مم، وعرض يبلغ 2,050 مم، و1,956 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,865 مم، وخلوص أرضي 230 مم، فيما تصل قدرة السحب إلى 2,500 كجم، وحصلت السيارة على مصابيح أمامية من نوع Matrix LED، مع إضاءة نهارية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب فتحة سقف بانورامية.

مقصورة وتجهيزات جيتور G700

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات مدمجة ضمن لوحة قياس 35.4 بوصة، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي مكون من 12 سماعة، ومقاعد أمامية بتعديل كهربائي، مع ذاكرة لمقعد السائق توفر 8 وضعيات مختلفة.

وتقدم جيتور G700 باقة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية موزعة على المقصورة، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، ومساعد نزول المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة، كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة مثل مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الخلفي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا 360 درجة.