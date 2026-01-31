قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق: الأهلي يتحرك لضم صفقة تحت السن قبل غلق القيد المحلي
برودة تسيطر على الأجواء.. حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير
رئيس بورفؤاد : كل الدعم لتسويق منتجات شباب المستثمرين
محمود عامر: مسرحية ابن الأصول جذبتني للعمل مع المخرج مراد منير |فيديو
دعاء 12 شعبان لتيسير الحال.. اللهم فرج هم المهمومين
سعر الدولار في البنوك اليوم 31-1-2026
كل ما تريد معرفته عن جيتور G700 الرياضية الجديدة.. صور
التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن جيتور G700 الرياضية الجديدة.. صور

جيتور G700
جيتور G700
صبري طلبه

تقدم جيتور الصينية مجموعة كبيرة من سيارتها عالميًا، منها طراز G700 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تجمع السيارة بين الطابع الرياضي مع التصميم العصري، وباقة كبيرة من التجهيزات.

محرك وأداء جيتور G700

تعتمد جيتور G700 على نظام هايبرد يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DHT  

جيتور G700

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 892 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1135 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات AWD.

التسارع ومعدل استهلاك الوقود

تستطيع G700 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.6 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم في الساعة، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.6 كم لكل لتر، مع استهلاك طاقة كهربائية يصل إلى 13 كيلوواط ساعة لكل 100 كم.

جيتور G700

وزودت السيارة ببطارية بسعة 34.1 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 100 كم، بينما يبلغ المدى الكلي للسيارة نحو 1000 كم، وتدعم G700 الشحن السريع بالتيار المستمر بجهد 800 فولت وقدرة تصل إلى 170 كيلوواط.

أبعاد وتصميم جيتور G700

تأتي جيتور G700 بنسبة طول كلي بلغت 5,198 مم، وعرض يبلغ 2,050 مم، و1,956 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,865 مم، وخلوص أرضي 230 مم، فيما تصل قدرة السحب إلى 2,500 كجم، وحصلت السيارة على مصابيح أمامية من نوع Matrix LED، مع إضاءة نهارية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب فتحة سقف بانورامية.

مقصورة وتجهيزات جيتور G700

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات مدمجة ضمن لوحة قياس 35.4 بوصة، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي مكون من 12 سماعة، ومقاعد أمامية بتعديل كهربائي، مع ذاكرة لمقعد السائق توفر 8 وضعيات مختلفة.

جيتور G700

وتقدم جيتور G700 باقة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية موزعة على المقصورة، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، ومساعد نزول المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة، كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة مثل مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الخلفي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا 360 درجة.

جيتور G700 سيارة جيتور G700 سيارة جيتور G700 الجديدة سيارة جيتور G700 الرياضية مواصفات جيتور G700 مواصفات السيارة جيتور G700 مواصفات السيارة الرياضية جيتور G700

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

آيفون 16

آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

جوجل

جوجل تدفع 135 مليون دولار بسبب جمع بيانات هواتف أندرويد

دراجة نارية

تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم

بالصور

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد