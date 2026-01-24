سعر جيتور X70 2021 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021 ‏.

تأتي جيتور X70 موديل 2021، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تصل إلى 147 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متطور يوفر سلاسة في القيادة، كما تتميز السيارة بكفاءة جيدة في استهلاك الوقود بمتوسط 7.4 لتر لكل 100 كم، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

تتميز السيارة بتصميم خارجي عصري وجذاب يجمع بين الأناقة والقوة، أما من الداخل فتنفرد بمقصورة رحبة جداً تتسع لـ 7 ركاب، مما يجعلها خيارا مثاليا للعائلات، مع مقاعد مريحة مكسوة بجلد عالي الجودة وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياس 10 بوصات، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تضم جيتور X70 حزمة متكاملة من أنظمة الأمان والرفاهية، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية 360 درجة، وحساسات ركن خلفية، ونظام الدخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح، مما يوفر تجربة قيادة آمنة ومريحة.

أما عن سعر السيارة جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021‏، داخل سوق المستعمل فتصل لمتوسط سعر 800 الف جنيه، وقد تختلف الاسعار قليلا بسبب الحالة الفنية للسيارة .