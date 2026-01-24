تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

تعكس أحدث بيانات المبيعات العالمية ملامح التحول الكبير في سوق السيارات، حيث تتنافس الطرازات التقليدية مع الكهربائية، وتفرض السيارات متعددة الاستخدامات الـ SUV والشاحنات حضورها إلى جانب السيدان المدمجة.

وكشفت القائمة الحالية للسيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم مزيجا من الأسماء الكلاسيكية واللاعبين الجدد الذين أعادوا رسم خريطة المبيعات عالميا.

وتواصل تويوتا كورولا تصدرها المشهد باعتبارها واحدة من أنجح السيارات في تاريخ الصناعة، مستندة إلى سمعة طويلة في الاعتمادية وتكلفة التشغيل المنخفضة، ما ضمن لها انتشارا واسعا في آسيا وأوروبا وأستراليا، ودورا محوريا في مبيعات تويوتا السنوية.

في المقابل، تحافظ فورد F-Series، وعلى رأسها F-150، على زعامتها المطلقة لسوق الشاحنات في أمريكا الشمالية، مدعومة بولاء قوي من العملاء، وحضور ملحوظ في كندا والمكسيك وبعض أسواق الشرق الأوسط.

وتبرز تويوتا RAV4 كأنجح سيارة SUV مبيعا عالميا، بفضل التوازن بين العملية وكفاءة استهلاك الوقود، ما عزز مكانتها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، أما التحول الأبرز، فيمثله صعود تسلا موديل Y، التي أصبحت أول سيارة كهربائية تتصدر المبيعات السنوية عالميا، في مؤشر واضح على تسارع التحول نحو التنقل الكهربائي.

وتحافظ هوندا CR-V على حضور ثابت بفضل رحابة المقصورة وتطور تقنيات السلامة، بينما تسجل نيسان سنترا انتشارا قويا في أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا. ورغم تراجعها نسبيا، لا تزال فولكس فاجن جولف تحتفظ بشعبية معتبرة في أوروبا.

وفي فئة البيك أب، تنافس شيفروليه سيلفرادو بقوة داخل السوق الأمريكية، في حين تواصل هيونداي توسان ومازدا CX-5 تعزيز موقعيهما عالميا بفضل التقنيات الحديثة وتجربة القيادة المتوازنة.