صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
بالصور

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

كريم عاطف

تعكس أحدث بيانات المبيعات العالمية ملامح التحول الكبير في سوق السيارات، حيث تتنافس الطرازات التقليدية مع الكهربائية، وتفرض السيارات متعددة الاستخدامات الـ SUV والشاحنات حضورها إلى جانب السيدان المدمجة.

وكشفت القائمة الحالية للسيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم مزيجا من الأسماء الكلاسيكية واللاعبين الجدد الذين أعادوا رسم خريطة المبيعات عالميا.

وتواصل تويوتا كورولا تصدرها المشهد باعتبارها واحدة من أنجح السيارات في تاريخ الصناعة، مستندة إلى سمعة طويلة في الاعتمادية وتكلفة التشغيل المنخفضة، ما ضمن لها انتشارا واسعا في آسيا وأوروبا وأستراليا، ودورا محوريا في مبيعات تويوتا السنوية.

في المقابل، تحافظ فورد F-Series، وعلى رأسها F-150، على زعامتها المطلقة لسوق الشاحنات في أمريكا الشمالية، مدعومة بولاء قوي من العملاء، وحضور ملحوظ في كندا والمكسيك وبعض أسواق الشرق الأوسط.

وتبرز تويوتا RAV4 كأنجح سيارة SUV مبيعا عالميا، بفضل التوازن بين العملية وكفاءة استهلاك الوقود، ما عزز مكانتها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، أما التحول الأبرز، فيمثله صعود تسلا موديل Y، التي أصبحت أول سيارة كهربائية تتصدر المبيعات السنوية عالميا، في مؤشر واضح على تسارع التحول نحو التنقل الكهربائي.

وتحافظ هوندا CR-V على حضور ثابت بفضل رحابة المقصورة وتطور تقنيات السلامة، بينما تسجل نيسان سنترا انتشارا قويا في أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا. ورغم تراجعها نسبيا، لا تزال فولكس فاجن جولف تحتفظ بشعبية معتبرة في أوروبا.

وفي فئة البيك أب، تنافس شيفروليه سيلفرادو بقوة داخل السوق الأمريكية، في حين تواصل هيونداي توسان ومازدا CX-5 تعزيز موقعيهما عالميا بفضل التقنيات الحديثة وتجربة القيادة المتوازنة.

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

