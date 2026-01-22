قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري .

‏1- بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا موديل 2026على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي ‏سي، ينتج قوة 95 حصانًا وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ‏أوتوماتيكي من 4 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.6 لتر لكل 100 ‏كيلومتر. ‏

أما سعر السيارة بروتون ساجا في السوق فيبلغ حوالي 650,000 جنيه.‏

‏2- سوزوكي سويفت

تأتي السيارة ‏ سوزوكي سويفت موديل 2025 بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة 81 حصانًا وعزم 111 نيوتن متر، مع ناقل حركة ‏أوتوماتيكي. وتتميز السويفت باستهلاك اقتصادي للوقود يصل إلى نحو 4 لترات لكل 100 كيلومتر. 

ويصل سعر السيارة سوزوكي سويفت إلى ‏‏830,000 جنيه.‏

‏3- إم جي 5‏

تعتمد ‏ السيارة إم جي 5 موديل 2025، على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصانًا ‏وعزم 150 نيوتن ‏متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ‏CVT‏، ويبلغ استهلاكها للوقود نحو 5.5 لتر ‏لكل 100 كيلومتر.‏

تتسارع السيارة إم جي 5 موديل 2025 من الثبات إلى 100 كم/س خلال 12.5 ‏ثانية.

ويصل سعر السيارة إم جي 5:

- الفئة الأولي بسعر 799,990 جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 899,990 جنيه

‏4- أوبل كورسا

تعتمد السيارة ‏أوبل كورسا موديل 2026، على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 130 ‏حصانًا وعزم 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ‏وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.7 ثانية، فيما يبلغ استهلاكها ‏للوقود حوالي 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر. ‏

ويصل سعر السيارة أوبل كورسا إلى 1,150,000 جنيه.‏

‏5- نيسان جوك

تأتي السيارة ‏نيسان جوك بمحرك تيربو 3 سلندر سعة 1000 سي سي، ينتج 115 حصانًا وعزم 200 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ‏أوتوماتيكي من 7 سرعات. وتحقق السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 10.4 ثانية، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي ‏‏4.8 لتر لكل 100 كيلومتر. 

ويصل سعر نيسان جوك ‏:‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏1,075,000‏ جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,175,000‏ جنيه                      

سوق السيارات المصري سوق السيارات السيارات سيارات زيرو موفرة للوقود بروتون ساجا سوزوكي سويفت إم جي 5 أوبل كورسا نيسان جوك

