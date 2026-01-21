قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟
خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً
بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة
دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول
مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط.. خبيرة إستراتيجية: لقاء السيسي وترامب يؤكد الثقة الدولية في الدور المصري|فيديو
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
كريم عاطف

أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي بالنجاحات التي حققتها مصر خلال عام 2025 في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، مؤكدة أن مصر تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب مصنعي السيارات والمستثمرين في هذا المجال الحيوي.

وجاءت هذه المكانة المرموقة نتيجة جهود الدولة المصرية المتواصلة لتطوير الصناعة الوطنية من خلال سياسات مدروسة وخطط استراتيجية، على رأسها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات إلى نحو 60٪، بما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات من 35٪ حاليا إلى مستويات أعلى، مع رفع القدرة الإنتاجية السنوية لتصل إلى 100 ألف سيارة، فضلا عن جذب استثمارات نوعية في مجالات متقدمة مثل تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

كما تضمنت خطة الدولة إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية الاقتصادية لتعزيز التنمية الإقليمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلسلة التوريد في صناعة السيارات، ومن أبرز هذه المشروعات مصانع تجميع سيارات جيلي وشركة النصر للسيارات، التي أصبحت نماذج حية للنجاح في تنفيذ برامج الحكومة الطموحة.

وأكد التقرير أن نجاح مصر في هذا القطاع لا يقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، بل يعكس أيضا تطور بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتشجيع الابتكار، وإمكانات سوق محلي وإقليمي واعد، ما يجعلها نقطة جذب مهمة لمصنعي السيارات العالميين الباحثين عن فرص نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مؤسسة فيتش قطاع صناعة السيارات صناعة السيارات مصنعي السيارات الدولة المصرية الصناعة الوطنية زيادة المكون الصناعي المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

الكويت تنضم إلى «مجلس السلام» ترحيبا بدعوة ترامب

أرشيفية

تخزين الطعام والدواء.. حكومة جرينلاند تصدر إرشادات للسكان استعدادا لاحتمال غزو أمريكي

أرشيفية

إعلام عبري: تركيا تنشر رادارا متقدما في مطار دمشق للتصدي لمقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي

بالصور

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد