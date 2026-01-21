فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي بالنجاحات التي حققتها مصر خلال عام 2025 في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، مؤكدة أن مصر تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب مصنعي السيارات والمستثمرين في هذا المجال الحيوي.

وجاءت هذه المكانة المرموقة نتيجة جهود الدولة المصرية المتواصلة لتطوير الصناعة الوطنية من خلال سياسات مدروسة وخطط استراتيجية، على رأسها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات إلى نحو 60٪، بما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات من 35٪ حاليا إلى مستويات أعلى، مع رفع القدرة الإنتاجية السنوية لتصل إلى 100 ألف سيارة، فضلا عن جذب استثمارات نوعية في مجالات متقدمة مثل تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

كما تضمنت خطة الدولة إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية الاقتصادية لتعزيز التنمية الإقليمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلسلة التوريد في صناعة السيارات، ومن أبرز هذه المشروعات مصانع تجميع سيارات جيلي وشركة النصر للسيارات، التي أصبحت نماذج حية للنجاح في تنفيذ برامج الحكومة الطموحة.

وأكد التقرير أن نجاح مصر في هذا القطاع لا يقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، بل يعكس أيضا تطور بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتشجيع الابتكار، وإمكانات سوق محلي وإقليمي واعد، ما يجعلها نقطة جذب مهمة لمصنعي السيارات العالميين الباحثين عن فرص نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.