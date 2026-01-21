قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
بالصور

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
كريم عاطف

تواجه بعض السيارات أحيانا مشكلة ظهور رائحة الوقود داخل المقصورة أو حول المحرك، ما يشير إلى وجود خلل يحتاج إلى الفحص الفوري لتجنب المخاطر، خاصة وأن انبعاث الوقود القابل للاشتعال قد يؤدي إلى حوادث خطيرة. 

وينصح الخبراء عند ملاحظة رائحة وقود بعمل فحص شامل للمركبة فورا، وعدم ‏تأجيل الإصلاحات، لتجنب أي خطر على السلامة أو انخفاض أداء السيارة، الوقاية ‏والفحص المبكر هما الطريق الأمثل للحفاظ على سلامة السيارة والسائق.‏

وفيما يلي أبرز خمسة أسباب لهذه الرائحة وفق خبراء السيارات:

1- تسرب في نظام الوقود

يعتبر التسرب في خراطيم الوقود أو خطوط التغذية إلى المحرك السبب الأكثر شيوعا، فالهفوات أو الشقوق في الخراطيم تسمح بخروج الوقود السائل أو الأبخرة، مسببة رائحة قوية قد تزداد عند الوقوف أو بعد تشغيل المحرك لفترة طويلة.

2- غطاء خزان الوقود غير محكم

إهمال إحكام غطاء الخزان بعد التعبئة يؤدي إلى تسرب الأبخرة، ما ينتج عنه رائحة ملحوظة داخل السيارة وخارجها، وقد تترافق أحيانا مع انخفاض طفيف في كفاءة استهلاك الوقود.

3- مشكلة في فلتر أو مضخة الوقود

الفلتر المسدود أو المضخة التي تعمل بشكل غير منتظم قد تتسبب في تراكم الوقود أو بخاره بالقرب من المحرك، ما يخلق رائحة مزعجة ويؤثر على أداء السيارة.

4- أعطال في نظام الحقن الإلكتروني للوقود

وجود خلل في بخاخات الوقود أو نظام التحكم الإلكتروني قد يؤدي إلى إفراط في ضخ الوقود، فتظهر الأبخرة والرائحة داخل المقصورة.

5- مشاكل في تبخر الوقود (EVAP)

نظام تبخر الوقود المصمم لمنع تسرب الأبخرة قد يتعرض للأعطال، مثل تلف الصمامات أو الأنابيب، ما يؤدي إلى خروج الرائحة وانتشارها في السيارة.

رائحة الوقود السيارات الفحص الفوري انبعاث الوقود السلامة سلامة السيارة والسائق خبراء السيارات تسرب في نظام الوقود غطاء خزان الوقود مضخة الوقود نظام الحقن الإلكتروني للوقود تبخر الوقود

