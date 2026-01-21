اركب بي ام دبليو X1 سعرها 650 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو X1 موديل 2013، وتنتمي X1 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2013 الخارجية

تظهر سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2013 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو ، وتم تثبيت شعار بي ام دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها عتبات أبواب خارجية من النيكل كروم لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك بي ام دبليو X1 موديل 2013

تحصل سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 215 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي ام دبليو X1 موديل 2013 الداخلية

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي ام دبليو X1 موديل 2013

تتوافر سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .